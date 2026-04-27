Escapadas de Fin de Semana: 4 Almacenes de Campo que Celebran la Tradición Bonaerense

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, las pulperías y almacenes de ramos generales ofrecen un viaje a las raíces de la cultura criolla, con sabores nostálgicos y un ambiente donde la historia se vive en cada rincón.

Entre caminos rurales y pueblos con un encanto particular, los almacenes de ramos generales de Buenos Aires te invitan a sumergirte en un viaje al pasado. Aquí, la gastronomía casera y la vivencia cultural se entrelazan, ofreciendo un respiro de tranquilidad en la vorágine moderna. Un lugar donde las largas sobremesas y las historias que se transmiten de generación en generación son la norma.

Estos espacios emblemáticos ofrecen sabores auténticos y recetas tradicionales que parecen sacadas de una película, donde las conversaciones son el verdadero tesoro, y los aromas de asados y guitarras al fondo te invitan a detenerte y disfrutar. Bolívar, Chivilcoy, San Antonio de Areco y Coronel Suárez son solo algunos de los destinos que te esperan para mostrarte que las tradiciones en Buenos Aires son experiencias vivas, listas para ser disfrutadas.

Pulpería Mira Mar: Historia y Tradición en Bolívar

Ubicada en un paraje único, la Pulpería Mira Mar es un reflejo del pasado. Esta pulpería, con su historia que data del siglo XIX, sigue siendo un punto de encuentro esencial en la comunidad. Juan Carlos Urrutia, actual propietario, comparte la historia de su bisabuelo, quien fundó este emblemático lugar en 1884. Desde entonces, ha sido un centro social y un espacio para disfrutar de deliciosas picadas y asados entre amigos.

A partir de 2007, la pulpería ha renovado su compromiso con el turismo, organizando encuentros y eventos que permiten a los visitantes revivir la historia en un entorno auténtico y acogedor. En Mira Mar, cada comida es una experiencia que regresa a lo esencial.

Almacén Museo El Recreo: Un Viaje en el Tiempo en Chivilcoy

En el Museo Almacén El Recreo, ubicado sobre el Camino de la Tradición, los visitantes son transportados a la vida rural de fines del siglo XIX. Fundado en 1882, este lugar se ha mantenido intacto y ofrece un vistazo a cómo era la vida social y económica en la zona. María Elena Cura, actual propietaria, se enorgullece de mostrar sus tesoros históricos, asegurando que todo lo exhibido es auténtico y cuenta una historia real.

Con actividades culturales, guitarreadas y visitas guiadas, El Recreo se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la historia y la cultura de la región.

Boliche de Bessonart: Un Rincón Gauchesco en San Antonio de Areco

El Boliche de Bessonart, situado en una emblemática esquina de San Antonio de Areco, es parte de la historia gauchesca argentina que inspiró a escritores como Ricardo Güiraldes. Con más de doscientos años de historia, este lugar alberga relatos ymemorabilia que evocan la vida de antaño

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En un ambiente donde cada mesa ha sido testigo de muchas historias, el boliche ofrece una experiencia sin igual en la que lo tradicional y lo contemporáneo conviven en perfecta armonía.

Pulpería La Tranca: Arte y Tradiciones en Coronel Suárez

En el interior de Coronel Suárez, la Pulpería La Tranca se destaca como un centro cultural que celebra la identidad del sudoeste bonaerense. Su propietaria, Mercedes Resch, ha convertido este lugar en un espacio vibrante donde se fusionan la música, la poesía y el arte, haciendo un homenaje palpable a las raíces de su comunidad.

Desde su recuperación en 2010, La Tranca se ha transformado en un lugar de encuentro para quienes buscan revivir la tradición y disfrutar de actividades culturales en un entorno que se siente como en casa.