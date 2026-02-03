España refuerza sus normas para proteger a los menores

España da un paso firme: Restringe el acceso a redes sociales para menores de 16 años

España se une a la creciente lista de países que buscan proteger a los jóvenes en el entorno digital, implementando restricciones al uso de redes sociales para menores de 16 años. Esta medida, que ha generado gran expectativa, tiene como objetivo crear un ambiente más seguro en línea.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái cinco nuevas iniciativas para mitigar el uso excesivo de plataformas digitales. A partir de 2025, entrará en vigencia una ley que eleva la edad mínima para que los adolescentes puedan tener cuentas en redes sociales.

Medidas que cambiarán el panorama digital Con la implementación de estas restricciones, se estima que millones de cuentas podrían quedar bloqueadas, lo que generará un impacto significativo en el acceso de menores a plataformas como Instagram, Facebook y TikTok. Además, las empresas involucradas estarán sujetas a posibles sanciones económicas por incumplimiento.

Un movimiento global en pro de la seguridad digital España no está sola en esta lucha. Países como Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca ya han implementado medidas similares para proteger a sus jóvenes. Por otro lado, naciones como Grecia, Eslovenia y Chipre también han adoptado mecanismos de control para regular el acceso a Internet.

La respuesta de Europa y América Latina A pesar de que varios gobiernos europeos están tomando la delantera en este tipo de políticas, la Comisión Europea se opone a una regulación unificada, permitiendo que cada país tome decisiones de manera independiente. En América Latina, países como Venezuela, Colombia y Brasil han sido pioneros en la implementación de controles más estrictos. En Argentina, iniciativas para limitar el acceso a redes sociales son promovidas por padres y organizaciones educativas, pero aún no se han establecido regulaciones oficiales.