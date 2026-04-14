Esquel late con el blues: ¡el festival patagónico regresa!

La 4ta edición del Esquel Blues Festival promete ser un evento inolvidable, reuniendo a los mejores artistas del género el 22 y 23 de mayo de 2026 en el Auditorio Municipal.

Un Clásico de la Patagonia

Este festival se ha convertido en un pilar cultural de la región, atrayendo a músicos renombrados de diversas ciudades argentinas. La celebración no solo rinde homenaje a la tradición del blues, sino que también incorpora nuevas interpretaciones, ofreciendo una experiencia musical diversa y enriquecedora.

Artistas de Todo el País

La alineación para este año incluye talentosos músicos de lugares como Comodoro Rivadavia, Trelew, Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Trevelin y, por supuesto, Esquel. El festival abarca desde el blues más auténtico hasta estimulantes fusiones contemporáneas que prometen cautivar al público.

Reconocimiento Cultural y Turístico

El Esquel Blues Festival ha sido reconocido por su relevancia cultural y turística, siendo declarado de interés por la Legislatura de Chubut y el Honorable Concejo Deliberante de Esquel. Este respaldo subraya su importancia como una fuente de enriquecimiento cultural y atractivo turístico para la comunidad.

Más que Música: Una Experiencia Completa

Los asistentes no solo disfrutarán de la música en vivo, sino que también podrán deleitarse con una variada oferta gastronómica y cervecera, diseñada para complementar la atmósfera festiva de cada jornada.

Entradas Anticipadas a la Vista

Pronto se abrirá la venta de entradas anticipadas con precios promocionales, brindando la oportunidad perfecta para asegurar tu participación en este evento musical destacado de la Patagonia. ¡No te quedes sin tu lugar!

Invitación a Colaborar

La organización del festival invita a empresas, comercios e instituciones que deseen sumarse a esta celebración cultural. Participar activamente en el Esquel Blues Festival es contribuir al crecimiento y el impacto positivo que tiene en la comunidad local.