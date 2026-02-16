Esta semana en ‘El Hormiguero’: Un actor de Hollywood y cinco españoles desafían a ‘La Revuelta’

La aclamada serie de entrevistas regresa con una línea de invitados imperdibles. De la música al cine y la política, Pablo Motos nos trae una variedad de relatos y emociones.

Nueva semana de entretenimiento en El Hormiguero, donde Pablo Motos recibe a destacadas personalidades del mundo cultural y político. Desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de enero, las noches prometen sorpresas y conversaciones vibrantes.

Hovik Keuchkerian Abre la Semana

El lunes comenzará con la visita de Hovik Keuchkerian. El multifacético actor llega al programa para presentar ‘Grito’, su monólogo que se estrenará en los Teatros Luchana de Madrid este febrero. Keuchkerian compartirá momentos reflexivos y divertidos sobre su trayectoria, brindando una velada llena de intensidad y conexión emocional.

Martes de Música con Los Chunguitos

El martes será un día especial con la presencia de Los Chunguitos. Este icónico dúo musical celebra su retorno a los escenarios con la gira ‘El reencuentro 50+1’. En su entrevista, recordarán anécdotas de su carrera y compartirán la emoción de su próximo concierto en Las Ventas de Madrid, un momento significativo para sus seguidores.

Miércoles con Emiliano García-Page y la Política Actual

La actualidad política se hará presente el miércoles con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Durante su charla con Motos, se abordarán los desafíos recientes en el ámbito nacional y autonómico, combinando un análisis serio con el estilo distendido que caracteriza al programa. Sin duda, una conversación que promete ser reveladora y entretenida.

El Cierre Perfecto con Elena Furiase

La semana culminará con Elena Furiase, quien visitará el set para promocionar su nueva película ‘La boda’, cuyo estreno está programado para el 20 de febrero. Furiase discutirá su carrera y los desafíos en la industria cinematográfica, aportando una mirada fresca y personal a su desarrollo como actriz.

Con una programación que mezcla arte, actualidad y entretenimiento, El Hormiguero se reafirma como un referente en la televisión española, cautivando a su público en cada episodio.