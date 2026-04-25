Estableciendo Límites: Clave para la Salud Mental y Relaciones Saludables

En el último episodio del podcast "Los Stamateas", el psicólogo Bernardo Stamateas, acompañado por su hija Damaris, exploró el papel fundamental de los límites en nuestras vidas. A lo largo de la charla, destacó cómo establecer fronteras claras es esencial no solo para la salud mental, sino también para cultivar relaciones de calidad.

El Límite como Herramienta de Cuidado

Stamateas definió el límite como un recurso crucial que debe enseñarse desde la infancia. «El límite es una frontera que tiene que ver con el propio deseo», enfatizó. Sin límites, las personas pueden desarrollar estructuras disfuncionales que afectan su equilibrio emocional.

Reciprocidad en las Relaciones Adultas

Al analizar las dinámicas en parejas, el psicólogo abordó la importancia de la reciprocidad. «Una pareja sana es aquella que escucha y respeta el ‘no’ del otro», explicó. Ignorar las negativas ajenas puede otorgar un poder que, a largo plazo, puede volverse perjudicial para uno mismo.

Diferenciar Límites de Maltrato

Stamateas subrayó la necesidad de distinguir entre límites saludables y comportamientos abusivos. «El maltrato nunca debe ser tolerado», afirmó, resaltando la urgencia de establecer un ambiente de respeto mutuo.

La Dificultad de Mantener Límites

El psicólogo también reflexionó sobre cómo sostener un límite una vez establecido. «Si no puedes decirte que no a ti mismo, no podrás hacerlo con los demás», manifestó, indicando que la coherencia interna es clave para proyectar firmeza. La comunicación debe ser clara y precisa. «Decir ‘déjamelo pensar’ es una buena manera de establecer un límite de forma suave», sugirió.

Cambiar Estrategias Cuando Sea Necesario

Stamateas advirtió sobre la falta de adaptación en la comunicación. «Si una estrategia no funciona, es necesario cambiarla», aseguró. Además, desmitificó la idea de que el silencio o la agresión sean límites efectivos. «El silencio punitivo o el grito son comportamientos pasivo-agresivos», concluyó, instando a buscar el diálogo con calma.