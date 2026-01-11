Este disco marca un punto de inflexión

Mar del Plata, la icónica ciudad costera argentina, se renueva con la apertura de Bendu, un ambicioso espacio cultural que promete revitalizar la escena local y atraer a los amantes de la música y la gastronomía.

Un Gigante Cultural en la Costa

Bendu se ha inaugurado en una zona histórica de la ciudad, donde antes se levantaban carpas de circo. Este nuevo espacio, de 35 mil metros cuadrados, no solo alberga un supermercado y un shopping, sino también una vibrante oferta gastronómica y un venue para conciertos al aire libre, convirtiéndose en un punto de encuentro ineludible para los visitantes y residentes.

Dante Spinetta Encabeza la Inauguración

El evento de apertura contó con la actuación de Dante Spinetta, quien realizó un showcase exclusivo. El artista, conocido por su talento e innovación, se mostró entusiasta ante la posibilidad de compartir su música en este nuevo espacio que combina comodidad y vistas al mar.

Un Disco Lleno de Emociones

En el backstage, Spinetta se prepara para presentar Día 3, su próximo álbum. Este proyecto, considerado una obra introspectiva y emocional, explora diversas vivencias y reflexiones del artista, poniendo un acento especial en el reset emocional que muchos necesitamos.

Reflexiones Profundas en la Música

El nuevo disco promete tocar temas universales como el dolor, la transformación y el deseo de reinicio. “El Reset habla de apretar un botón y quizás olvidar lo que pudimos ser”, comparte Spinetta, enfatizando la dualidad de lo que significa reiniciar: una oportunidad, pero también una pérdida.

Inspiraciones y Referentes

Entre los homenajes que el álbum presenta, destaca una cita a Luis Miguel, incorporando la ironía del bolero a su narrativa. “Volando suave en un flow muy Luis Miguel”, revela. Spinetta considera que sus ídolos, como Jimi Hendrix y Stevie Wonder, han dejado una huella imborrable en su música, fomentando su búsqueda constante de evolución artística.

Un Año de Cambios y Retos

2026 promete ser un año pivotal para el artista. Con su carrera artística en pleno desarrollo y un fuerte deseo de conectar con el público, Spinetta se siente listo para enfrentarse a nuevos retos. “Siento que este disco es decisivo. Es un capítulo que conecta con lo emocional y lo real, con una mirada crítica hacia la soledad y la conexión humana”, explica.

Un Mensaje de Esperanza

Con su música, busca alentar a otros a enfrentar sus propias batallas. “La manipulación algorítmica ha amplificado la soledad”, reflexiona, incentivando a sus seguidores a priorizar las relaciones auténticas por encima de las interacciones superficiales de las redes sociales.

Mar del Plata Renace

Así, el nuevo espacio Bendu y el esperado álbum de Spinetta se entrelazan para ofrecer a Mar del Plata una revitalización cultural que se adapta a los desafíos actuales, prometiendo un futuro vibrante y lleno de posibilidades.