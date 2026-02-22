Este Domingo, Seis Comunas de Mendoza Eligen a Sus Representantes Legislativos

Las comunas de Mendoza están listas para una jornada electoral crucial este domingo. En medio de un clima inusual y próximo al inicio de clases, la atención se centra en la participación ciudadana y el desenlace de las elecciones que definirán la renovación del Concejo Deliberante en seis localidades.

Las Comunas en el Ojo de la Tormenta

Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, La Paz, Rivadavia y Santa Rosa serán las protagonistas de estas elecciones, donde los ciudadanos elegirán a nuevos concejales. Cada comuna enfrenta la tarea de revalidar la confianza de sus pobladores, pero la incertidumbre persiste.

Desdoblamiento Electoral y Oposición

La mayoría de estas comunas están bajo administraciones de opositores al gobierno provincial de Alfredo Cornejo, quien se alinea con Javier Milei, lo que podría influir en la asistencia a las urnas. Optar por un cronograma separado de las elecciones nacionales, programadas para el 26 de octubre, fue una decisión estratégica para varios intendentes.

El Caso de Luján de Cuyo

Luján de Cuyo, encabezada por Esteban Allasino, ha buscado asegurar su influencia dentro de la provincia a través de una alianza con el oficialismo. Sin embargo, la resonante victoria de los radicales y libertarios en las elecciones pasadas empujó a Allasino a negociar para obtener una ventaja competitiva en estos comicios.

San Rafael y su Lucha por la Autonomía

En San Rafael, gobernado por los hermanos Omar y Emir Félix, se realizará la elección de 24 convencionales que trabajan por la autonomía del municipio. Sin embargo, un desafío judicial presentado por el diputado José Luis Ramón ha retrasado este proceso, obligando a la Suprema Corte de Justicia a intervenir y confirmar la fecha de votación.

Maipú y su Peso Electoral

Maipú, con 161.260 votantes, se alza como un baluarte histórico del peronismo. Junto a San Rafael, que cuenta con casi 159,000 votantes, son las dos comunas con el mayor número de electores en este ciclo electoral. Las cifras de Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz también reflejan una participación significativa.

Operativo Electoral y Inicio de Clases

Un total de 214 escuelas serán el escenario de esta contienda electoral, aunque se ha garantizado que las clases comenzarán sin inconvenientes. Un operativo con más de 400 celadores velará por la desinfección de los establecimientos tras la votación.

Votación con Boleta Única

Las elecciones se llevarán a cabo utilizando el sistema de Boleta Única de Papel. Cada votante recibirá una única boleta que compila todas las listas, facilitando el proceso electoral. En San Rafael, los ciudadanos votarán en dos categorías, con la opción de “Voto lista completa” claramente indicada.

Frentes Electorales y Nuevas Propuestas

La contienda contará con frentes que ya participaron en elecciones anteriores, pero la novedad más destacada es el regreso del PRO al Frente Cambia Mendoza, lo que podría influir en el resultado final. La división también se observa entre los peronistas, que se presentan en diferentes listas.

Con una jornada llena de expectativa, se espera que los resultados comiencen a divulgarse alrededor de las 21 horas, marcando el inicio de una nueva etapa política para estas comunas argentinas.