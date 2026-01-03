Estudio Argentino Revela Efectividad del Cannabis en el Tratamiento de Epilepsias

Las últimas investigaciones en Argentina aportan esperanza a muchos pacientes con epilepsias difíciles de tratar. Un nuevo estudio revela que el uso de cannabidiol, un componente del cannabis, puede contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de niños con esta condición.

Recientemente, se lanzó el estudio más extenso en el país sobre la eficacia del cannabidiol (CBD) para el tratamiento de epilepsias refractarias. Un equipo de neurólogos de múltiples centros médicos ha estado evaluando a lo largo de tres años a un grupo de niños que recibieron este tratamiento. Los resultados indican una notable reducción de las convulsiones y un impacto positivo en su calidad de vida.

Investigación Detallada a Pacientes Menores de 16 Años

El análisis abarcó a 551 pacientes menores de 16 años diagnosticados con epilepsias resistentes a tratamientos convencionales. Todos recibieron dosis de CBD altamente purificado, y los resultados fueron descritos como prometedores por el Dr. Roberto Horacio Caraballo, neurólogo del Hospital de Pediatría Garrahan e investigador principal del CONICET.

Impacto Global de la Epilepsia

Es relevante mencionar que globalmente, cerca del 1% de los niños sufrirá epilepsia en algún momento de su vida, y aunque muchos responden a los tratamientos, un subgrupo enfrenta formas severas que desafían las terapias tradicionales.

Resultados Significativos en la Reducción de Crisis

Los hallazgos indican que aproximadamente la mitad de los pacientes tratados experimentó una disminución de más del 50% en la frecuencia de sus crisis epilépticas, mientras que cerca del 70% de los que respondieron pudieron reducir otras medicaciones. Un 14.2% logró incluso estar libre de crisis.

Creación del Medicamento: Un Proceso Riguroso

Este estudio fue publicado en la revista médica Epilepsy & Behavior, destacando que los tratamientos fueron realizados en varios centros de salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias, utilizando el medicamento “convupidiol” de un laboratorio argentino.

Asimismo, el CBD debe elaborarse en condiciones controladas y seguir estrictas normas de calidad, garantizando así la seguridad del tratamiento.

Una Esperanza para Otras Patologías

El Dr. Caraballo también señaló que el CBD podría tener aplicaciones en el tratamiento de otras condiciones asociadas, como trastornos del sueño y TDAH. Este avance abre interesantes posibilidades para el uso de CBD en un espectro más amplio de trastornos neurológicos.

Uso Responsable y Controlado de Cannabinoides

El Dr. Ariel Cherro, presidente del Consejo de Cuidados Paliativos en la Sociedad Argentina de Medicina, enfatizó la importancia de utilizar cannabinoides de manera controlada. Resaltó que, si bien el CBD ha mostrado ser beneficioso para diversas dolencias, debe existir un análisis riguroso para evitar interpretaciones erróneas de mejoría que puedan ser solo efecto placebo.

Un Cambio en la Visión Global sobre el Cannabis

Por último, a nivel internacional, se ha observado un cambio en la percepción sobre el cannabis. Recientemente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para flexibilizar las regulaciones federales sobre la marihuana, lo que podría facilitar el acceso a tratamientos basados en cannabis y mejorar su estatus legal.