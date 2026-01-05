Estudio revela: Paneles solares en cultivos reducen el estrés térmico

Un innovador estudio revela los beneficios significativos que los sistemas agrivoltaicos brindan no solo a la producción de alimentos y energía, sino también a la salud de quienes trabajan la tierra.

Beneficios Más Allá de la Energía

La agrivoltaica ha emergido como una solución efectiva que combina la instalación de paneles solares en campos agrícolas. Un estudio reciente presentado en el congreso anual de la American Geophysical Union (AGU) de 2025 resalta que estos sistemas no solo optimizan el uso del suelo, sino que también mejoran de manera tangible la salud y bienestar de los trabajadores.

Reducción de Estrés Térmico

La sombra generada por los paneles puede disminuir las temperaturas extremas en hasta 10 °C, aliviando el estrés térmico y la fatiga de los trabajadores que laboran bajo el sol.”

Investigación en Jack’s Solar Garden

Encabezada por Talitha Neesham-McTiernan de la Universidad de Arizona, la investigación tuvo lugar en Jack’s Solar Garden en Colorado, EE. UU. Los paneles solares no solo generan energía, sino que crean franjas de sombra que se desplazan a lo largo del día.

Mejoras en la Calidad de Vida Laboral

La existencia de sombra no es un detalle menor: genera un entorno de trabajo más cómodo, facilita que el agua potable se mantenga fría durante más tiempo y permite que los trabajadores realicen pausas necesarias para mejorar su rendimiento.

Impacto en las Jornadas Laborales

El estudio muestra que los trabajadores organizan sus tareas buscando refugio bajo los paneles durante las horas más calurosas. Se observó que existe una reducción significativa de hasta 5,5 °C en el índice de estrés térmico comparado con campos sin paneles, asegurando así jornadas de trabajo más sostenibles.

Implicaciones Futuras de la Agrivoltaica

Neesham-McTiernan planea extender su investigación a diversas regiones y climas, para obtener datos más precisos sobre los beneficios de esta tecnología. Aunque no es una solución única para todos los desafíos climáticos, el estudio resalta cómo la implementación de paneles solares en la agricultura puede ayudar a mitigar los riesgos del calor extremo, cada vez más frecuente en el mundo actual.

Un Futuro más Sostenible

La agrivoltaica no solo promete una transición energética más limpia, sino que también protege la salud física de los trabajadores, aportando un enfoque integral en un contexto global de cambio climático. Esta combinación de producción agrícola y energía renovable se posiciona como una alternativa viable y sostenible para el sector agrícola y energético.