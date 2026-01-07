“Euro Blue: Cierre del Martes 6 de enero de 2026”

El Euro Blue al Cierre: Lo Que Debés Saber Hoy

El euro blue este martes 6 de enero de 2026, alcanzó un precio de $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para la venta. Este valor del mercado informal se mantiene por encima de la cotización oficial, aunque la brecha entre ambas divisiones se ha reducido gracias a las recientes reformas económicas.

Precio del Euro Oficial en Argentina

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina, el euro oficial se fijó este martes en $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta. Este euro es la moneda principal para 19 de los 27 países que conforman la Unión Europea, conocida como eurozona.

Entre las naciones que utilizan el euro se encuentran Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos, entre otros.

Precio del Euro Tarjeta

El euro en su modalidad tarjeta, destinada a turistas, se negoció hoy con un precio de $2.303,69 para la compra y $1.675,92 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para quienes realizan gastos en el extranjero.

Operaciones del Euro en Diferentes Bancos

Hoy, esta fue la cotización del euro en varios bancos argentinos:

Banco Ciudad: compra a $1.670,00 y venta a $1.770,00.

Banco Nación: compra a $1.670,00 y venta a $1.770,00.

Banco BBVA: compra a $1.700,00 y venta a $1.760,00.

Banco Patagonia: compra a $1.672,23 y venta a $1.777,10.

Banco Supervielle: compra a $1.679,00 y venta a $1.775,00.

¿Cómo Cotiza el Dólar Blue Hoy?

Por su parte, el dólar blue se situó en $1.495 para la compra y $1.515,00 para la venta. Este tipo de cambio es más alto en el mercado informal, dado que el dólar oficial se adquiere a través de instituciones bancarias con una cotización fija.

Cotización del Dólar Oficial

El dólar oficial, según el Banco de la Nación Argentina, cerró en $1.440 para la compra y $1.490,00 para la venta. Este precio es fundamental para la planificación financiera y económica del país.