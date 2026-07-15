Euro Blue: Cotización del miércoles 15 de julio

El miércoles 15 de julio de 2026, el euro blue continúa su tendencia ascendente, atrayendo la atención de los usuarios que operan en el mercado informal. Conoce aquí los detalles de su cotización y cómo se comparan con el valor oficial.

Valor del euro blue hoy, 15 de julio

A día de hoy, el euro blue se posiciona en $1.823,75 para la compra y $1.784,75 para la venta, marcando una diferencia notable con el tipo de cambio oficial. Este valor elevado se debe a su naturaleza informal, donde la oferta y la demanda juegan un papel crucial.

Euro oficial: cotización del día

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial está fijado en $1.625 para la compra y $1.725 para la venta este 15 de julio. Esta cotización es más estable, ya que se regula en el sistema bancario.

Euro tarjeta: un vistazo a sus valores

En el sector turístico, el euro tarjeta se negocia a $2.271,46 para la compra. Este tipo de cambio incluye los gastos generados a través de pagos con tarjeta en el exterior, lo que es crucial para los viajeros.

Euro blue en el mercado: cotización actual

Cómo se comporta el euro en los bancos de Argentina

Este miércoles 15 de julio, las cotizaciones del euro en diferentes entidades bancarias son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.660 comprador, $1.670 vendedor.

Banco Nación: $1.650 comprador, $1.750 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador, $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.680 comprador, $1.740 vendedor.

El dólar blue en el mercado actual

En relación al dólar, este miércoles 15 de julio, el dólar blue se sitúa en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, manteniendo su relevancia en el mercado paralelo.