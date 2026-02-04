Euro: Cotización del 4 de febrero de 2026

El euro mantiene su relevancia en el mercado argentino con cotizaciones que reflejan la dinámica económica del país. Descubre las cifras más recientes y cómo fluyen las transacciones en la actualidad.

Este miércoles 4 de febrero de 2026, el euro se presenta en el mercado con un valor de $1.761,75 para la compra y $1.729,75 para la venta. A menudo, la divisa informal muestra una cotización superior a la del euro oficial, ya que esta última se regula a través de entidades bancarias. Sin embargo, las políticas recientes han logrado moderar la diferencia entre ambas cotizaciones.

El Euro Oficial y su Cotización del 4 de Febrero

Según la información del Banco de la Nación Argentina, el euro oficial se sitúa en $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta. Este valor refleja las tendencias del mercado nacional y el impacto de las decisiones financieras gubernamentales.

Euro y el Mercado Europeo

El euro es la moneda que utilizan 19 de los 27 países de la Unión Europea, formando lo que se conoce como la eurozona. Con una amplia adopción, solo es superado por el dólar en uso global. Las naciones que utilizan el euro incluyen a Alemania, Francia, Italia y España, entre otras.

¿Qué es el Euro Tarjeta y Cuál es su Valor Actual?

En este mismo contexto, el euro tarjeta, utilizado principalmente para gastos internacionales, se encuentra hoy en $2.302,05 para la compra y $1.674,10 para la venta, reflejando una clara diferencia de cotización respecto al euro oficial.

Valor actual del euro blue: miércoles 4 de febrero

Desglose de Cotización del Euro en Entidades Financieras

Así se presenta el euro en diversos bancos argentinos este 4 de febrero:

Banco Ciudad: $1.650,00 (compra), $1.750,00 (venta)

Banco Nación: $1.670,00 (compra), $1.770,00 (venta)

Banco BBVA: $1.710,00 (compra), $1.770,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.667,51 (compra), $1.760,88 (venta)

Banco Supervielle: $1.688,00 (compra), $1.785,00 (venta).

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

En paralelo, el dólar blue se cotiza hoy a $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta, reflejando su naturaleza fluctuante dentro del mercado informal.

El valor del dólar blue, mayor que el oficial, se debe a su compra en el mercado paralelo, donde las regulaciones son menos estrictas, lo que afecta directamente a la economía nacional.