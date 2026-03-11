Euro en Argentina: Cotización del miércoles 11 de marzo

La cotización del euro blue en Argentina para este miércoles 11 de marzo está en valores destacados que los inversores no querrán perderse.

Precio del Euro Blue Hoy

El euro blue, este 11 de marzo de 2026, se sitúa en $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. Este tipo de cambio, que se caracteriza por ser más elevado que el oficial, refleja la tendencia del mercado informal, especialmente en un contexto donde la brecha entre ambos se ha reducido por políticas de “sinceramiento” monetario.

Valor del Euro Oficial

Hoy, según el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cotiza a $1.575,00 para la compra y $1.675,00 para la venta.

Euro Tarjeta y su Cotización

El euro tarjeta, utilizado por quienes hacen gastos en el extranjero, presenta un precio de $2.206,15 para la compra y $1.601,33 para la venta en este mismo día.

Precios en los Principales Bancos

Este miércoles, las cotizaciones del euro en varios bancos argentinos son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.585,00 (compra) / $1.685,00 (venta)

Banco Nación: $1.575,00 (compra) / $1.675,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.596,70 (compra) / $1.687,77 (venta)

Banco Supervielle: $1.611,00 (compra) / $1.708,00 (venta)

Banco Francés: $1.630,00 (compra) / $1.690,00 (venta)

Cotización del Dólar Blue

En cuanto al dólar blue, este miércoles se encuentra en $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta. Este tipo de cambio refleja la realidad del mercado paralelo, donde los costos suelen ser más altos que en el circuito oficial.

El dólar blue, conocido por operar en el ámbito informal, continúa siendo un indicador clave del mercado cambiario en Argentina, enfrentando diversos desafíos y oportunidades en el panorama económico actual.