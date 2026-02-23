Euro y Euro Blue: Cotización del lunes 23 de febrero de 2026

¿Cuál es la Cotización del Euro Blue Hoy, 23 de Febrero?

En esta jornada de 23 de febrero de 2026, el euro blue alcanza un valor de $1.772,75 para la compra y $1.705,75 para la venta. Con una tendencia a estar por encima de la cotización oficial, este tamaño del mercado refleja una situación en la que la brecha ha comenzado a reducirse gracias a la política de «sinceramiento».

Cierre del Euro Oficial Hoy, 23 de Febrero

Según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cotiza este día a $1.570,00 en compras y $1.670,00 en ventas.

La SIDE, el organismo con mayor ejecución presupuestaria en salarios en lo que va de 2026

El euro es la divisa oficial adoptada por 19 de los 27 países en la Unión Europea, formando así la eurozona. Es, además, la segunda moneda más usada a nivel mundial, tras el dólar. Entre las naciones que utilizan el euro se encuentran Alemania, Francia, Italia, y España, entre otras.

En cuanto al euro tarjeta, referenciado para gastos con tarjeta, hoy se mueve en un rango de $2.202,21 para la compra y $1.598,38 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 23 de febrero

Valor del Euro en Distintos Bancos Argentinos, Hoy 23 de Febrero

Este día, así queda reflejada la cotización del euro en diversos bancos del país:

Banco Ciudad: $1.585,00 (compra) y $1.685,00 (venta).

Banco Nación: $1.570,00 (compra) y $1.670,00 (venta).

Banco BBVA: $1.620,00 (compra) y $1.680,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.580,23 (compra) y $1.671,64 (venta).

Banco Supervielle: $1.652,00 (compra) y $1.749,00 (venta).

La estabilización, cerca del límite: la macro argentina, en zona de dilemas

¿Cuál es el Valor del Dólar Blue Hoy, 23 de Febrero?

En el mercado paralelo, el dólar blue se establece en $1.410,00 para la compra y $1.430,00 para la venta. Este tipo de cambio suele ser superior al oficial, mostrando las diferencias en la oferta de divisas.