Expertos advierten que el IPC con inicio en 0 es poco probable a corto plazo

La inflación de febrero promete ser un reflejo de la situación económica actual en Argentina, con un informe que se espera para este jueves. A medida que los precios continúan al alza, el contexto plantea grandes interrogantes sobre el futuro financiero del país.

Los analistas prevén que la inflación de febrero esté a la par o ligeramente por debajo del 2,9% registrado en enero. Factores como el aumento en tarifas y los precios de la carne están limitando una baja significativa en las cifras. De manera estacional, marzo también podría mostrar un aumento por el rubro educativo, mientras que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente complican aún más la situación con el incremento del costo de los combustibles.

Expectativas de Inflación: Un Cambio Gradual

El consenso en el mercado sugiere que la inflación podría empezar una tendencia a la baja a partir de abril, aunque de forma gradual. Muchos economistas dudan de las proyecciones optimistas del presidente Javier Milei, quien espera una inflación por debajo del 1% mensual para julio o agosto. Las opiniones majoritarias apuntan a debilidades en la inercia inflacionaria y nuevas presiones externas que complican el panorama.

Desafíos Externos: El Efecto del Petróleo

Aunque recientemente el precio del petróleo mostró una ligera disminución debido a rumores de una posible tregua entre Estados Unidos e Irán, continúa afectando el mercado local. En poco tiempo, el barril de petróleo pasó de 70 a cerca de 90 dólares, tras alcanzar casi 120 dólares en su punto más alto. Cualquier fluctuación significativa podría tener repercusiones en la economía argentina.

Las Proyecciones de los Expertos

Según expertos como Camilo Tiscornia, el impacto del incremento en costos energéticos es innegable, con combustibles representando aproximadamente el 5% de la inflación. Sin embargo, el traslado de estos precios al mercado local es incierto y dependerá de varios factores. En general, la inercia de la inflación se convierte en un obstáculo que dificultará una rápida desinflación.

¿Cuándo Veremos Resultados?

Claudio Caprarulo, director de Analytica, anticipa que, incluso sin imprevistos externos, es poco probable que la inflación baje del 1% mensual en el corto plazo. Aún en un escenario optimista, se espera que registros por debajo del 2% se logren recién en la segunda mitad del año, con un avance hacia niveles más bajos a largo plazo.

Perspectivas a Mediano Plazo

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central sugiere una posible disminución en la inflación para los próximos meses, pero también se mantiene escéptico respecto a cifras por debajo del 1% en los próximos meses. En el último informe, se prevé un 2.5% para marzo y una caída progresiva a lo largo de los meses siguientes.

La situación actual invita a la cautela. A pesar de que algunos analistas consideran que el gobierno está tomando medidas efectivas, el camino hacia la estabilización requerirá tiempo y condiciones favorecedoras. Javier Okseniuk, director de LCG, enfatiza que el país enfrenta un ciclo de «inflación crónica», lo que hace esencial crear las condiciones propicias para iniciar un proceso real de desinflación.