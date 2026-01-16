Explosiones y llamas desatan el pánico en un depósito de garrafas en Tucumán

Un grave incidente conmocionó a los vecinos de Famaillá, Tucumán, cuando un depósito de garrafas se incendió, generando múltiples explosiones y daños en un amplio sector.

Este viernes, al mediodía, un galpón ubicado en Bartolomé Mitre al 900 fue el epicentro de un caos que dejó al menos diez personas heridas y es esparció restos de garrafas hasta cinco cuadras a la redonda.

Momentos de Terror Para los Vecinos

Los residentes del área vivieron momentos de tensión. Los videos compartidos en las redes sociales revelan la magnitud del fuego, que continuaba alimentándose a pesar de la lluvia incesante que caía en la región.

La Comunidad Reacciona

En uno de los clips grabados por los testigos, se escuchó una voz alertando: «Salgan de ahí, vengan para acá que están volando las garrafas.» La preocupación aumentó a medida que las llamas se intensificaron, provocando un despliegue de emergencia en la zona.

Operativo de Emergencia en Marcha

Bomberos, fuerzas policiales y equipos de emergencias se activaron rápidamente para controlar la situación y proteger a los ciudadanos. Se establecieron cortes de calles en las áreas cercanas, mientras las autoridades alejaban a los curiosos.

Causas del Incendio en Investigación

Aún se están investigando las causas que llevaron a la ignición del material altamente inflamable, mientras la comunidad espera más detalles sobre lo ocurrido.