Expoagro: Bancos apoyan activamente a los productores

Durante la Expoagro 2026, el gerente de Banca Agropecuaria, Hernán Busch, destacó el papel fundamental del sector financiero en acompañar las inversiones del campo argentino.

Hernán Busch, en una entrevista en Canal E, enfatizó que la feria arranca con proyecciones optimistas tanto para los productores como para las instituciones bancarias. “Estamos llegando con altas expectativas, que se han ido generando desde antes de comenzar la exposición”, comentó.

Un espacio lleno de oportunidades para los productores

Según Busch, los productores llegan a la muestra con un objetivo claro: “Vienen a buscar oportunidades para realizar negocios, a identificar en qué pueden invertir y qué adquirir”.

La importancia de la maquinaria e insumos

El gerente de Banca Agropecuaria acentuó la relevancia de la maquinaria y los insumos en la exposición. “El interés por encontrar maquinaria es notable; la oferta es realmente amplia”, añadió.

El respaldo de los bancos para los productores

Busch también subrayó cómo los bancos están presentes para facilitar transacciones durante la feria: “Estamos activamente buscando colaborar con los productores para que cierren operaciones exitosamente”.

Enfoque en el crecimiento de la ganadería

Uno de los temas principales del financiamiento este año es el impulso a la ganadería. “Argentina tiene un enorme potencial en este sector, que todavía puede crecer mucho más”, afirmó.

En este contexto, el gerente anunció nuevas líneas de crédito para el sector: “Estamos diseñando una opción de financiamiento a largo plazo, simplificando el proceso para adquirir ganado, con plazos que pueden llegar hasta cinco años para inversiones relacionadas con la ganadería”.