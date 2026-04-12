Exrehén de Irán enfrenta problemas fiscales surrealistas en Francia tras su liberación

Después de pasar más de tres años como prisionero en Irán, Benjamin Brière comparte su dolorosa experiencia de reintegración a la vida en Francia, donde la ayuda del estado ha sido mínima.

Brière, quien estuvo encarcelado durante 1,079 días, expresó que su regreso a Francia fue solo el comienzo de otro tipo de sufrimiento. Según él, los exrehenes enfrentan dificultades significativas para reconstruir sus vidas, ya que el apoyo gubernamental es prácticamente inexistente.

Una Liberación Traumática

Sentenciado en 2022 a más de ocho años de prisión por espionaje y propaganda contra el régimen iraní, el lyonense reveló que su liberación fue casi tan traumática como su detención. En declaraciones a Le Journal du Net, Brière comentó que muchos exrehenes deben enfrentarse solos a las consecuencias administrativas, financieras y psicológicas de su cautiverio.

Retos al Regresar a Casa

Al regresar a su país, Brière se encontró excluido de varios sistemas públicos, incluyendo el de seguridad social y la agencia pública de empleo, Francia Travail. Enfrentó un arduo proceso para recuperar sus derechos, incluyendo disputas con la administración fiscal, a pesar de no haber podido atender esos asuntos mientras estaba preso.

Un Diálogo Surrealista

Recuerda una conversación surrealista con un funcionario de impuestos, quien le preguntó por qué no había presentado declaraciones fiscales en cuatro años. Brière explicó su situación, obteniendo como respuesta que incluso en prisión, uno debía hacerlo. Su tono dejaba claro un profundo desconocimiento de la realidad que viven los exdetenidos.

Desafíos Financieros y Familiares

En el plano económico, Brière enfrentó dificultades severas. Sin ingresos inmediatos para alimentación, vivienda o atención psicológica, tuvo que depender de su familia. Para él, el costo de la terapia supera los 500 euros al mes. Aunque contaba con algunos meses de beneficios de desempleo, necesitó una intervención de un diputado para acceder a ellos.

La Carga sobre las Familias

Brière también señaló el peso que recae en las familias de los rehenes. Altos costos legales, la necesidad de familiares de pausar sus vidas y manejar los gastos relacionados a la defensa del caso, son solo algunas de las cargas que deben llevar.

Un Llamado a la Acción

Colaborando con el grupo de defensa SOS Otages, Brière ha hecho un llamado para establecer un estatus legal específico para los exrehenes franceses. También solicitó una ayuda temporal que cubra costos básicos durante el periodo de reintegración, evitando que los exdetenidos dependan exclusivamente del apoyo familiar o de los beneficios sociales estándar.