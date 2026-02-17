Facturas de calefacción de hasta $1,200: el frío polar agrava la crisis en EE.UU.

Este invierno, Estados Unidos se enfrenta a un frío extremo que promete golpear con fuerza el bolsillo de los ciudadanos. Las facturas de calefacción se dispararán debido a las altas temperaturas de enero y febrero.

Con la llegada de un frío polar sin precedentes, muchas regiones de EE UU se preparan para enfrentar un invierno particularmente duro. Las expectativas de gastos para mantener el hogar caliente se elevan, lo que deja a millones de estadounidenses en alerta ante el impacto en sus finanzas.

Facturas de Calefacción en Aumento

Este 2026 se prevé que los costos de calefacción doméstica aumenten considerablemente, alcanzando entre 700 y 1242 dólares en función del tipo de energía utilizada. El costo exacto dependerá de si los hogares emplean gas natural o electricidad.

Impacto del Frío Extremo

Desde enero hasta principios de febrero, la sensación de frío se ha intensificado debido a olas polares que han llevado a un aumento de la demanda de calefacción, que ha sobrepasado del 115% al 150% en algunas áreas del país.

Aumento en el Costo de Calefacción

El análisis de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA) estima que los costos de calefacción incrementarán un 11% este invierno, una cifra que se ajusta al alza desde la proyección inicial del 9,2%. De este modo, se calcula que el gasto promedio en calefacción por hogar será de 995 dólares, lo que representa un aumento de 84 dólares en comparación con el año anterior.

Diferencias en los Tipos de Calefacción

Los hogares que dependen de la calefacción eléctrica sufrirán el mayor impacto, con un incremento del 12,2%, mientras que el uso de gas natural aumentará un 8,4%. Para este invierno, se espera que el costo de calefacción eléctrica ronde los 1242 dólares, mientras que aquellos que utilizan gas natural verán facturas de hasta 712 dólares.

Consejos para Ahorrar en Calefacción

Para mitigar el impacto de los gastos en calefacción, expertos sugieren una serie de recomendaciones que pueden ayudar a reducir las facturas de energía. Realizar ajustes simples en el hogar puede marcar la diferencia en el presupuesto durante estos meses fríos.