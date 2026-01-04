Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, actor de «El lobo de Wall Street» y «La ley y el orden: SVU»

La comunidad artística se encuentra de luto tras la inesperada partida del talentoso actor Bret Hanna-Shuford, quien luchó valientemente contra una enfermedad. Su legado perdurará en cada escenario que emocionó.

Este domingo 4 de enero, Bret Hanna-Shuford, reconocido por su brillante carrera en Broadway, falleció a los 46 años en Orlando, Florida, luego de enfrentar un agresivo linfoma que lo apartó de los escenarios. La trágica noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter.

Un Mensaje de Despedida Perenne

Stephen Hanna-Shuford, esposo de Bret, compartió un conmovedor mensaje en Instagram donde expresó: “Con gran pesar compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nos rompe el corazón, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso de nosotros”.

Una Carrera Respetada y Plena en Broadway

Bret construyó una carrera sólida en el teatro, participando en producciones icónicas como La Bella y la Bestia y Wicked. Su destacado papel en el elenco original de obras como Paramour, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang, y La Sirenita del Cirque du Soleil, demuestra su versatilidad y dedicación artística.

Más Allá de Broadway: Cine y TV

El talento de Bret también brilló en el cine y la televisión. Participó en populares series como La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, Only Murders in the Building y Una batalla ejemplar. Su aparición en El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, dejó una huella memorable en la audiencia.

Conexión Auténtica a Través de las Redes Sociales

Además de su carrera actoral, Bret y Stephen crearon la cuenta de Instagram Broadway Husbands, donde compartieron momentos de su vida familiar, su amor y la paternidad. Con más de 250 mil seguidores, la pareja cultivó una comunidad cercanamente unida, que ahora se manifiesta en comentarios de condolencias y recuerdos sobre la vida de Bret.

Una Historia de Amor y Familia

Bret y Stephen se conocieron en 2007 y unieron sus vidas en 2011. En 2022, dieron la bienvenida a su hijo Maverick, quien se convirtió en el centro de su mundo. La familia había trasladado su hogar a Orlando, donde Bret comenzaba estudios de posgrado en la Universidad de Florida, con sueños de seguir creciendo profesionalmente.

La desaparición de Bret deja un vacío irremplazable en el teatro musical y en la vida de aquellos que lo admiraron y lo siguieron en su camino artístico, un trayecto marcado por la pasión y la entrega al arte.