Fallece a los 95 años el icónico Robert Duvall

El aclamado actor Robert Duvall ha fallecido a los 95 años en su hogar en Virginia, dejando un legado imborrable en la historia del cine.

El talentoso Robert Duvall murió en su residencia en Middleburg, Virginia. Su esposa, Luciana Pedraza, anunció la triste noticia a través de redes sociales, conmocionando a sus seguidores y amigos en todo el mundo.

Robert Duvall, un gigante del cine, falleció a los 95 años tras una destacada carrera artística. // Foto de Getty Images

Una carrera cinematográfica inigualable

Con casi seis décadas en la industria, Duvall se consolidó como una de las figuras más influyentes de Hollywood. Su interpretación más memorable fue la de Tom Hagen en la icónica saga de El Padrino. Además, su intervención en obras maestras como Apocalypse Now lo catapultó al estrellato.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, Robert Duvall ganó un premio Óscar como mejor actor por su actuación en Tender Mercies en 1984, y fue nominado en cinco ocasiones más. Su versatilidad lo llevó a explorar diferentes roles como director y guionista en diversos proyectos cinematográficos.

Un legado eterno

Desde su debut en Matar a un ruiseñor hasta sus obras más recientes, Duvall dejó una vasta filmografía y personajes que permanecerán en la memoria colectiva. Su impacto y legado lo consolidan como una de las figuras esenciales del cine estadounidense contemporáneo.