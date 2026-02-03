Fallece árbitro de AFA en trágico accidente de tránsito en Santa Cruz

La comunidad del fútbol argentino se encuentra de luto tras la trágica muerte del árbitro Emanuel Leguizamón, quien perdió la vida en un accidente vehicular en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz. Leguizamón regresaba de dirigir un partido en Río Gallegos junto con sus colegas, quienes resultaron heridos.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia. Leguizamón viajaba con el árbitro principal Cristian Rubiano y los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, quienes se encuentran actualmente hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones.

Detalles del Siniestro

De acuerdo con informes locales, tras el choque, las autoridades policiales y servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados de inmediato al hospital, donde se confirmó la lamentable pérdida de Leguizamón.

Reacciones en el Mundo del Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol se pronunció a través de sus redes sociales, anunciando que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos programados para hoy y mañana en homenaje al árbitro fallecido. En su mensaje, también se expresaron condolencias a los familiares y amigos de Leguizamón.

Un Ascenso Prometedor en el Árbitraje

Leguizamón se había destacado recientemente por su función como cuarto árbitro en la primera final del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde se enfrentaron el Atlético Boxing Club y La Amistad de Cipolletti. Su carrera en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había comenzado a despuntar, tras haberse formado en la Liga Cultural de Fútbol de Santa Rosa.

Un Hombre de Pasión y Compromiso

Además de su dedicación al arbitraje, Leguizamón se destacó en el sector inmobiliario. Había sido responsable de dirigir varias competencias importantes en la provincia de La Pampa, consolidando su reputación como árbitro profesional. La noticia de su muerte ha conmocionado a colegas, amigos y aficionados, quienes lo recordarán por su pasión y compromiso con el deporte.