Fallece Rob Hirst, cofundador de Midnight Oil y del músico convertido en político

Despedida a Rob Hirst: El corazón de Midnight Oil que dejó una huella imborrable

La noticia de la muerte de Rob Hirst, cofundador y baterista de Midnight Oil, ha conmocionado al mundo de la música y desatado un torrente de homenajes en redes sociales. Un ícono del rock australiano que, a sus 70 años, luchó valientemente contra el cáncer de páncreas hasta el final.

Un legado musical inigualable

Rob Hirst fue una figura central en la creación de Midnight Oil, banda que fundó en 1972 junto a su amigo Peter Garrett. Desde sus inicios, la agrupación mostró su potencial y, en 1978, lanzaron su primer álbum. Sin embargo, fue en 1987, con el disco Diesel and Dust y su exitoso sencillo Beds Are Burning, que alcanzaron fama internacional y resonaron en las radios de rock clásico de Argentina.

Un compromiso con causas sociales

Hirst no solo destacó por su talento musical, sino también por su activismo. La letra de Beds Are Burning abordó temas relacionados con los derechos territoriales de los indígenas, reflejando su preocupación por la justicia social y el medio ambiente. Además, se involucró activamente en política, siendo electo diputado en 2004 y desempeñándose como ministro de medio ambiente y educación.

Reconocimientos y colaboraciones

A lo largo de su carrera, Rob Hirst cosechó numerosos premios y reconocimientos. En 2006, Midnight Oil fue inducido al Salón de la Fama, y en 2018, recibió el Premio Ted Albert por Servicios Destacados a la Música Australiana. Además de su trabajo con la banda, Hirst también exploró proyectos paralelos como The Ghostwriters y The Break, demostrando su versatilidad como músico y compositor.

Un artista hasta el final

En los últimos años, Hirst continuó creando música. En 2020, lanzó un álbum en colaboración con su hija Jay O’Shea, y en noviembre de 2022, presentó el EP A Hundred Years or More. A pesar de su difícil lucha contra el cáncer, su pasión por la música nunca flaqueó, dejando una impronta que perdurará en el tiempo.

Hoy, sus compañeros de banda expresaron su dolor en redes sociales: «Estamos devastados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob, pero siempre habrá canciones». La música de Hirst permanecerá viva en la memoria de quienes lo admiraron.