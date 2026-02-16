Fallece Robert Duvall, ícono de Hollywood y estrella de El Padrino y Apocalypse Now

Adiós a Robert Duvall: la leyenda de Hollywood deja un legado imborrable

El icónico actor Robert Duvall, conocido mundialmente por sus papeles memorables, falleció a los 95 años en su hogar de Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su partida deja una huella indeleble en la historia del cine.

Robert Duvall, un nombre sinónimo de grandeza en la actuación, murió el pasado domingo en su residencia en Middleburg, Virginia. La triste noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, quien estuvo a su lado en sus últimos momentos.

Un viaje por su carrera cinematográfica

Nacido como Robert Selden Duvall el 5 de enero de 1931, en San Diego, California, Duvall comenzó su camino en el mundo de la actuación en las aclamadas series de televisión de los años 60, destacando en shows como Combate y El fugitivo.

Puntos de inflexión en su trayectoria

Su carrera despegó en la gran pantalla con su participación en la película M.A.S.H. (1970). Duvall se convirtió en un referente del cine tras su colaboración con directores como Francis Ford Coppola y George Lucas.

Roles memorables y reconocimientos

En 1972, Duvall alcanzó la fama internacional interpretando a Tom Hagen, el astuto consigliere de la familia Corleone en El Padrino. Esta actuación cimentó su legado en el cine y resultó en nominaciones al Oscar. A pesar de no haber ganado en esas ocasiones, su victoria llegó en 1983 con El precio de la felicidad (Tender Mercies), donde su interpretación de un cantante country en busca de redención le valió el prestigioso galardón.

Frases que perduran en la historia del cine

Una de las citas más famosas que dejó Duvall es: «Amo el olor del napalm por la mañana…», de Apocalypse Now (1979), una frase que ha resonado en generaciones de cinéfilos.

Un amor por el tango y su conexión con Argentina

La pasión de Duvall por el tango lo llevó a visitar Argentina en numerosas ocasiones. Fascinado por la cultura y el baile, incluso estrenó un filme en 2003 sobre un sicario con amor por el tango. Su protagonista fue nada menos que su esposa, Luciana Pedraza, con quien contrajo matrimonio en 2005.

Un legado de premios y distinciones

A lo largo de su carrera, Duvall acumuló un impresionante palmarés que incluye un BAFTA, cuatro Globos de Oro y dos Premios Emmy. En 2005, fue honrado con la Medalla Nacional de las Artes por el presidente George W. Bush, reconociendo su contribución inigualable al mundo del arte y la actuación.