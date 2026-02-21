Fallece Willie Colón, legendario icono de la salsa y creador de ‘Idilio’

La Música de Salsa Llora la Pérdida de Willie Colón

Willie Colón, el legendario trombonista y compositor de clásicos como "Idilio" y "Gitana", dejó este mundo a los 75 años en un hospital de Nueva York, donde se encontraba internado debido a problemas de salud. Su legado musical perdurará en el corazón de quienes lo admiraron.

Una Partida que Deja Huella La familia de Colón compartió la noticia de su fallecimiento, expresando con profunda tristeza: «Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. A pesar del dolor, celebramos el regalo eterno de su música y los recuerdos que vivimos con él».

Un Homenaje a las Nuevas Generaciones En sus últimas publicaciones, Willie Colón elogió a la nueva estrella de la música, Bad Bunny, por dar a conocer la salsa de una manera innovadora. «Me alegra ver esta evolución», escribió el artista puertorriqueño, quien siempre apoyó la diversidad del género.

Tributo de un Amigo Especial Uno de sus grandes colaboradores, Rubén Blades, compartió su tristeza a través de Twitter: «Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. Enviaré mi más sentido pésame a su esposa Julia y a toda su familia».

Un Nacido para la Música William Anthony Colón Román vio la luz el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York. Desde joven mostró su talento musical, grabando su primer álbum, ‘El Malo’, a los 16 años junto a Héctor Lavoe, forjando uno de los dúos más emblemáticos de la salsa bajo el prestigioso sello Fania.

Éxitos que Marcaron una Época Colón y Lavoe lanzaron éxitos que se convirtieron en himnos, como ‘Calle Luna, Calle Sol’, ‘Che Che Colé’ y ‘El día de mi suerte’, consolidándose como figuras icónicas de la salsa en la década de 1970.

Un Adiós Sentido por Seguidores del Mundo La noticia de su fallecimiento resonó entre admiradores de la salsa y exintegrantes de las Estrellas de Fania, quienes expresaron su apoyo y condolencias hacia la familia del artista.

Un Legado Inigualable Con más de 32 álbumes, nueve Discos de Oro y cinco de Platino en su haber, Willie Colón ha vendido más de ocho millones de copias alrededor del mundo. Su música sigue viva en cada rincón donde se celebra el ritmo de la salsa.

Este homenaje sincero se suma al tributo que millones de seguidores le rinden al maestro de la salsa, un ícono que siempre será recordado.