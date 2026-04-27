Falleció Adolfo Aristarain, el icónico director de ‘Un lugar en el mundo’ y ‘Martín Hache’

El cine argentino pierde a uno de sus grandes maestros. Adolfo Aristarain falleció este domingo, marcando la historia del séptimo arte hispanohablante con su particular narrativa y su profunda exploración de la identidad argentina.

Aristarain, de 82 años, fue un pilar fundamental en el cine local, dejando obras emblemáticas como Tiempo de Revancha (1981), Un lugar en el mundo (1992), y Martín Hache (1997). Su trabajo refleja una profunda conexión con temas como el exilio y las relaciones familiares, consolidando así un estilo auténtico y contundente.

Un legado cinematográfico invaluable

La trayectoria de Aristarain está registrada en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, donde su influencia ha sido reconocida a lo largo de los años. Antes de consagrarse como director, se desempeñó como asistente en más de 30 producciones. Su tiempo en España culminó con el reconocimiento de la Academia de Cine española, que le otorgó la Medalla de Oro en 2024.

Impacto de sus obras en el cine argentino

La carrera de Aristarain comenzó a brillar en la década de 1970, cuando en 1978 presentó La parte del león, que marcó un cambio en el estilo narrativo del cine argentino, alejándose de los sentimentalismos. Durante los últimos años de la dictadura militar, obras como Últimos días de la víctima (1982) reforzaron el valor del cine local en tiempos convulsos.

El director ganó el prestigioso Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en 1993 por Un lugar en el mundo, un film que capturó la crisis de valores de la clase media argentina, convirtiéndose en un referente de su época.

Éxitos que traspasaron fronteras

Con Martín Hache, Aristarain logró un éxito internacional que puso al cine argentino en el mapa. Su relato sobre los vínculos padre-hijo en el contexto del exilio cautivó audiencias a nivel global.

Su último gran trabajo, Roma (2004), representa una reflexión autobiográfica sobre la infancia y juventud del protagonista, cimentando su legado en el ámbito cinematográfico antes de su progresivo retiro del escenario del cine.