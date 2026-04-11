Familias Exigen Respuestas al Mismo Juez Tras la Muerte de Ángel

La conmovedora historia de Ángel Nicolás López, un niño de tan solo 4 años que perdió la vida tras ser revinculado con su madre, ha desatado una ola de indignación en Comodoro Rivadavia y ha puesto en la mira la actuación del sistema judicial en Chubut.

Un Caso que Sacude a la Comunidad

La muerte de Ángel no ha sido un hecho aislado y ha expuesto problemas graves en el manejo de los casos de familia. Ahora, el funcionamiento del fuero de Familia está bajo el escrutinio público. Denuncias sobre «informes copiados» por parte de equipos interdisciplinarios han comenzado a surgir, y las decisiones del juez Pablo José Pérez son cuestionadas ampliamente por quienes han tenido que enfrentar situaciones similares.

Voces de la Indignación

Cynthia, una madre que lleva un año sin ver a sus hijos de 7 y 9 años, no oculta su frustración: “Nadie hace nada, se nos ríen en la cara”. Su experiencia refleja un patrón de problemas en el sistema que afecta a muchas familias en la región.

El Testimonio de una Madre Separada de sus Hijos

La situación de Cynthia y su pareja, Marcos Jara, se parece a la de Ángel. Ellos aseguran que fueron separados de los menores por una denuncia falsa, y relatan cómo la Policía se llevó a los niños llorando. “El informe que se presentó fue desfavorable, aunque no refleja nuestra situación familiar”, señala Cynthia, quien critica la falta de verificación y control en las decisiones judiciales.

Desprotección Infantil

Las inquietudes no son solo de esta pareja. Varias familias han expresado su preocupación por las irregularidades en los informes técnicos, lo que resulta en vínculos familiares interrumpidos y menores desprotegidos. “Estamos viendo un patrón donde se copia información y se cambia solo el nombre”, argumentan numerosos afectados.

Una Relación Familiar Destruida

Marcos rememora con desazón las lágrimas de sus hijos al ser separados de ellos. Asegura que el conflicto se inició tras un pedido de aumento en la cuota alimentaria, lo que generó tensiones familiares y llevó a la presentación de denuncias infundadas.

El Recorrido Judicial de Ángel

El caso de Ángel López, quien fue revinculado con su madre biológica, Mariela Altamirano, en noviembre pasado, culminó en una tragedia que ha dejado a muchas familias cuestionando la eficacia del sistema. La niña, que ya tenía antecedentes de problemas de tenencia, ahora enfrenta una nueva acusación tras la muerte de su hijo, quien fue encontrado en un estado crítico.

La Resistencia de los Abuelos

Raúl Yauco, otro afectado, asistió a la marcha en demanda de justicia, denunciando la falta de contacto con sus nietos por decisiones del juez Pérez. Como él, muchos sostienen que el sistema está en manos de quienes no consideran el bienestar de los menores.

Protestas y Demandas por Justicia

Durante la reciente marcha, las familias expresaron su descontento y exigieron accountability en el sistema judicial, apuntando a la falta de criterios sólidos en las decisiones que afectan a los niños. La abogada que habló en la manifestación subrayó que muchas de las decisiones del juez dependen de informes que carecen de rigor y profesionalismo.

Una Llamada de Esperanza

Cynthia termina su relato con un mensaje de amor para sus hijos: “Quiero que sepan que aquí los extrañamos mucho”. La situación refleja la lucha de muchas familias que ven sus derechos como padres vulnerados y claman por un cambio en el sistema judicial.