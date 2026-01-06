Federico Glustein: ‘Argentina enfrenta un costoso endeudamiento’

El país se encuentra en la antesala de un desafío monumental: un vencimiento de deuda externa que podría alterar significativamente la estrategia económica oficial.

Argentina está a punto de afrontar un vencimiento de deuda externa que se eleva a 4.361 millones de dólares este 9 de enero. El economista Federico Glustein advierte que las reservas disponibles, cerca de 1.960 millones de dólares, son insuficientes para cubrir la totalidad de esta obligación. “Hoy no hay fondos suficientes para hacer frente a esta situación”, enfatizó.

Negociaciones Urgentes para el Repago

Parte de la deuda ya está cubierta por colocaciones previas, pero aún así, el margen es estrecho. Ante esta realidad, el Gobierno está en conversaciones para gestionar un acuerdo financiero que le permitirá flexibilizar su situación. “No se puede negociar un repo que no cubra la necesidad inmediata”, subrayó Glustein, quien estima que el pacto debería alcanzar los 2.300 millones de dólares. Sin embargo, esto viene con un alto costo: tasas de interés que oscilan entre el 10% y el 13% anual, una carga considerable para el país.

Desafíos en el Acopio de Reservas

El economista calificó como un reto monumental la tarea de acumular reservas en un tiempo tan limitado. “No es realista pensar que en cuatro días se puede adquirir 2.000 millones de dólares”, afirmó, especialmente debido a la menor actividad en el mercado por las vacaciones y la mayor demanda de dólares para turismo. Glustein sugiere que el Gobierno debería crear mecanismos para absorber divisas del mercado y canalizarlas hacia el sector productivo, advirtiendo sobre la necesidad de evitar que las divisas se pierdan a través de operaciones de dólar ahorro.

Impacto de un Nuevo Esquema Cambiario y su Efecto en los Precios

Glustein valoró positivamente la reciente implementación de un sistema de bandas cambiarias, que promete ofrecer mayor previsibilidad. Sin embargo, advierte sobre posibles tensiones inflacionarias, ya que reconocer la actualización por inflación implica admitir que el tipo de cambio estaba atrasado. A pesar de que se anticipa un traslado parcial de precios, descartó la posibilidad de que se mantenga un impacto sostenido a lo largo del año si la inflación sigue desacelerándose.

Perspectivas Futuras y el Impacto de Venezuela

Por último, Glustein se mostró cauteloso respecto a los efectos económicos derivados de la situación en Venezuela, afirmando que “aún es pronto para evaluar un impacto significativo”. Aseguró que la región de Vaca Muerta no debería verse afectada a corto plazo.