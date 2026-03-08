Festejos de Vendimia en Mendoza Suspendidos por Temporal de Lluvia, Viento y Granizo

La Fiesta de la Vendimia 2026 se ve afectada por la tormenta en Mendoza

La lluvia y el granizo que azotaron Mendoza durante el fin de semana no solo alteraron los planes de los turistas, sino que también provocaron cambios significativos en los actos principales de la emblemática Fiesta Nacional de la Vendimia.

Desafíos climáticos en el Gran Mendoza Desde el sábado hasta el domingo, Mendoza experimentó fuertes lluvias, viento y granizo, lo que causó la interrupción de varias actividades planeadas para la celebración de la Vendimia. A raíz de las condiciones climáticas adversas, muchos turistas se vieron obligados a cambiar sus itinerarios.

Rutas afectadas Las inclemencias del tiempo también provocaron cortes en las rutas, especialmente en las zonas montañosas. Tramos de la ruta 7 que conectan a la villa de Potrerillos y Uspallata, así como las provinciales 52 y 13, se vieron seriamente afectados.

Localidades impactadas por la tormenta Los efectos de la tormenta fueron intensos en áreas como Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, así como en Luján de Cuyo, Lunlunta y Russell en Maipú, y otras localidades del norte, incluyendo San Martín, Lavalle, Rivadavia y Santa Rosa.

Incidentes reportados Según informes de Defensa Civil, se registraron 193 incidentes vinculados a daños en viviendas y calles hasta el mediodía del domingo. Entre los problemas reportados se incluyen árboles y techos caídos, evacuaciones de turistas en Luján de Cuyo y casas inundadas.

Cambios en la programación de la Vendimia 2026 El evento principal de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que celebra 90 años del espectáculo de música y danza al aire libre, debió adaptarse a las circunstancias. El show programado para el sábado en el teatro griego Frank Romero Day se reprogramó para el domingo a las 21 horas, con la esperanza de que las condiciones mejoren.

Suspensión de la Vendimia Solidaria Además, la Vendimia Solidaria, organizada por la Fundación Grupo América, fue cancelada. Se esperaba la asistencia de 700 invitados en la estancia San Isidro. Marley mencionó que, aunque el almuerzo se pospone para el año que viene, la recaudación de fondos continuará a lo largo del año.