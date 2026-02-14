Fin de Semana XXL en Cariló: Ocupación Superior al 80%!

El esperado fin de semana largo por los feriados de Carnaval se acerca, y Cariló se alista para recibir a una gran cantidad de turistas. Las reservas muestran un panorama alentador, aunque no alcanzan el óptimo.

Con la mirada fija en el próximo fin de semana XXL, Cariló se prepara para una de sus mayores afluencias en la temporada de verano 2025. Ignacio Cattaneo, presidente de la Cámara de Turismo de Cariló, señala que si bien el verano ha sido favorable en términos de reservas, el objetivo de ocupación total aún no se ha concretado.

Expectativas de Ocupación al Cien por Ciento

Cattaneo destaca que “un 80% de ocupación es considerado bueno para los establecimientos”, aunque algunos hoteles han logrado el máximo. “Nos gustaría haber alcanzado un 95% a 100%”, admite. Sin embargo, la llegada del fin de semana largo promete un incremento significativo, anticipando que “podremos llegar al 100%” en la ocupación, lo que representaría un gran éxito para la temporada.

Un Clima Favorable Impulsa la Decisión de Viajar

Las condiciones climáticas también juegan un papel crucial. “Estamos disfrutando de días espléndidos y cálidos, lo que anima a los turistas a hacer reservas de último momento”, afirmó Cattaneo. Aunque febrero empezó con una leve disminución en comparación con enero, Cariló se mantuvo con un movimiento constante, rondando un 60% de ocupación en días menos concurridos.

Carnaval en la Vecindad: Oportunidades y Atracciones

Las festividades de Carnaval se centran en el partido de Pinamar, especialmente en Valeria del Mar. No obstante, los turistas que eligen Cariló tienen fácil acceso a todas estas celebraciones.

Atractivo Internacional

El atractivo del destino trasciende fronteras, con una notable afluencia de turistas internacionales. “Recibimos visitantes de Alemania, Rusia y funciones diplomáticas radicadas en Buenos Aires”, agregó Cattaneo, resaltando la diversidad del turismo que elige el lugar.

Consumo Moderado y Precios Asequibles

A pesar de la buena ocupación, el consumo ha sido más cauteloso. “El gasto en gastronomía e indumentaria fue tenue”, reconoció el presidente de la cámara. Por otro lado, los autoservicios y supermercados mostraron un desempeño más sólido.

Equilibrio en la Oferta de Alojamiento

Los precios de alojamiento varían considerablemente según la ubicación y los servicios ofrecidos, con opciones más económicas disponibles en sectores de playa pública. “Todo lo que está frente al mar y ofrece más comodidades suele ser más caro”, explica Cattaneo, aunque se mantienen alternativas accesibles para todos.

Cariló cuenta con cuatro balnearios y amplias áreas libres donde los visitantes pueden disfrutar del sol, ya sea con sombrilla o accediendo en vehículos 4×4.

Optimismo para el Cierre de Verano

De cara al cierre de febrero, las expectativas para el fin de semana largo son altas. “Esperamos un gran impacto, estamos listos y preparados”, concluyó Cattaneo, mientras refuerza la plantilla de personal en hoteles y restaurantes para atender la demanda creciente.