Fin del ‘veranito’ en AMBA: Llegan temperaturas mínima de 7°C y un frío invernal

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores enfrentarán un notable descenso de temperatura, anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional. Tras días de calor inusual, la atmósfera se torna más fresca y nublada.

Temperaturas en Caída Libre

Hoy, las temperaturas apenas superan los 10°C, marcando el inicio de un cambio drástico. Desde este miércoles se inicia un proceso que llevará a mínimas de hasta 7°C en los próximos días, especialmente en el Conurbano.

Clima de Miércoles: Nublados y Temperaturas Moderadas

Este miércoles, las mínimas se situarán en 12°C, alcanzando los 21°C durante la tarde. Aunque el día comenzó nublado, se prevé que las condiciones climáticas se mantengan sin lluvias hasta la madrugada del jueves.

Mirando hacia el Jueves y el Fin de Semana

Jueves: Un Respiro de Sol

La jornada del jueves se presentará con cielo despejado y temperaturas que oscilan entre 12°C y 22°C. Se espera un leve ascenso hacia la tarde gracias al viento del noreste, aunque las temperaturas volverán a bajar al finalizar el día.

Viernes: Claridad y un Poco de Calor

Para el viernes, se anticipa un día despejado con mínimas de 15°C que ascenderán hasta los 23°C por la tarde. Sin expectativas de lluvia, será una buena oportunidad para disfrutar del aire libre.

Sábado: Regreso de las Nubes

El sábado traerá nuevamente nubes, manteniendo un rango de temperaturas entre 15°C y 23°C, con vientos del sur pero sin precipitaciones.

Domingo y el Comienzo de una Nueva Semana

El domingo se presentará con mínimas de 13°C y máximas de 20°C, mientras que el lunes marcará el inicio de la semana con un descenso significativo a 7°C en algunas áreas suburbanas. La nubosidad y el viento del sur complicarán la llegada del calor solar.

Un Otoño Inusual

El Servicio Meteorológico había pronosticado un otoño «atípico», marcado por temperaturas más altas de lo usual, especialmente en el noreste del país y en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el nuevo clima que se inicia este miércoles sugiere un marcado giro hacia temperaturas más frías en el inicio y cierre de los días.