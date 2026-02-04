Financiamiento de hasta $250,000 para Startups de Stablecoins

La plataforma de criptomonedas Bitso ha lanzado la esperada edición 2026 de su aceleradora, The Push, que brinda apoyo a startups enfocadas en las stablecoins. Una oportunidad única para emprendedores con un potencial de hasta 250.000 dólares en inversión.

Bitso Business da inicio a la segunda edición de The Push, una aceleradora que impulsa startups centradas en stablecoins. Este programa ofrece hasta 250.000 dólares en inversión, créditos de infraestructura y acompañamiento técnico y regulatorio.

Transformando el Ecosistema Financiero en América Latina

El programa se enfoca en proyectos que buscan revolucionar los pagos y las finanzas en la región. El plazo para postularse ya está abierto y finaliza el 20 de marzo.

Dirigido a Emprendedores Globales

The Push está diseñado para startups que operen en América Latina o que busquen expandirse hacia la región, trabajando en soluciones innovadoras basadas en stablecoins.

Objetivos Claros: Pagos Más Eficientes

La iniciativa pretende abordar necesidades esenciales del sistema financiero: lograr pagos más rápidos, económicos y transparentes, tanto a nivel local como internacional.

Éxitos de la Primera Edición

En su primera edición, The Push atrajo a más de 300 startups de América Latina, EE. UU., Canadá y Europa. De estas, se seleccionaron nueve que lograron escalar rápidamente en el ecosistema cripto y fintech.

Testimonios de Éxito en Emprendimiento

Emprendedores como Caio Barbosa, fundador de Lumx, han destacado el impacto significativo del programa. «Participar en The Push cambió el rumbo de Lumx. No solo accedimos a mentores expertos, sino que también aceleramos nuestra ejecución», afirma Barbosa.

Por su parte, Mayer Waich, cofundador de PagoAsap, comenta: «The Push fue un punto de inflexión para nosotros, conectándonos con oportunidades que de otro modo no habríamos encontrado».

Nuevos Beneficios para 2026

En esta nueva edición, las startups elegidas podrán acceder a 250.000 dólares en financiamiento y 25.000 dólares en créditos para productos de Bitso Business, ideales para mejorar su infraestructura de pagos.

Adicionalmente, recibirán mentoría del equipo de Bitso, enfocándose en pagos, cumplimiento normativo y regulación.

Innovación y Futuro en el Programa

The Push prioriza proyectos que innoven en stablecoins, infraestructura de pagos y aplicaciones de inteligencia artificial en finanzas. También incluye una línea especial para creadores de El Salvador, en colaboración con Tether, reconociendo su liderazgo en el uso de activos digitales.

Proceso de Selección y Anuncio de Ganadores

Las postulaciones se evaluarán entre abril y mayo, con el anuncio de las startups ganadoras programado para el 15 de junio de 2026 durante la Stablecoin Conference 2026.

Compromiso con la Innovación

Según Daniel Vogel, CEO de Bitso, «The Push fue ideado para capacitar a emprendedores visionarios en convertir la innovación en stablecoins en soluciones efectivas para nuestra región».