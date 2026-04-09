Florida: Alerta en vivo por tormentas e inundaciones en Miami y Orlando

El documentalista Steven Barber, conocido por su trabajo en el reconocimiento del histórico Apolo 11, busca apoyo para erigir una estatua de bronce que conmemore a los valientes astronautas de Artemis II, la misión que está abriendo nuevos caminos hacia la Luna.

Barber, quien impulsó el monumento de Apolo 11 en el Centro Espacial Kennedy, ahora dirige su atención hacia la nueva era espacial. En su búsqueda de fondos y un lugar adecuado para la nueva estatua, enfatiza la necesidad de actuar con rapidez: “Se tardaron 50 años en construir el primero. No esperemos más. ¡Hagámoslo ahora!”, explicó.

Los astronautas de Artemis II a bordo de la nave Orion

NASA



Esta nueva escultura rendirá homenaje a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes han establecido un nuevo récord de distancia en su viaje hacia la Luna. Su regreso está programado para este viernes en las costas de California, marcando otro emocionante capítulo en la exploración espacial.