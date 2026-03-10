Florida en Vivo: Salazar y Expresentador de CBS Compiten por el Voto Republicano – 10 de Marzo

El candidato republicano a gobernador de Florida, James Fishback, ha generado revuelo tras una ingeniosa indirecta hacia su rival Byron Donalds, utilizando un video que rápidamente se volvió viral.

En un estilo provocador que marca su campaña, Fishback publicó en su cuenta de X un clip donde aparece sosteniendo un caimán y declarando: “Soy el jefe”. En una divertida vuelta de la frase, añadió: “Atrapé un caimán esta mañana. Lo llamé By’rone”. La escena, acompañada de risas, muestra al candidato dominando al reptil mientras hace alusión a su competencia.

Activistas se movilizan contra la HB 399

Mientras tanto, diferentes líderes y activistas de ciudades de Florida se reunieron para protestar contra el proyecto de ley HB 399, que permitiría desarrollos inmobiliarios cerca de los delicados ecosistemas de los Everglades.

Según los detractores, la HB 399 alteraría las reglas que protegen estos ecosistemas, poniendo en riesgo la conservación del agua potable y la agricultura en la región. Durante una conferencia de prensa, hicieron un llamado a los legisladores para que voten en contra del proyecto y, de ser necesario, pidieron al gobernador Ron DeSantis que vetara la norma.

El impacto de los precios de la gasolina en Florida

En otro desarrollo, el precio promedio de la gasolina en Florida alcanzó los US$3,49 por galón, el mayor incremento diario desde agosto de 2024. Esta alza, de 60 centavos respecto a la semana anterior, se atribuye al aumento global en los precios del petróleo, intensificado por el conflicto en Irán.

Novedades en el Aeropuerto Internacional de Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) ha inaugurado un nuevo espacio destinado a que los viajeros puedan descansar sin salir de la terminal. Esta área, ubicada en la terminal norte, cerca de la puerta D15, ofrece 15 habitaciones y 30 camas para aquellos con vuelos atrasados o largas escalas.

Los precios del servicio varían entre US$40 a US$245, según la duración de la estadía y el número de personas. Las habitaciones, operadas por la empresa Wait n’ Rest, incluyen ropa de cama y acceso a baños y duchas compartidas.

Ron DeSantis aborda el tema de las compensaciones en el deporte universitario

En un contexto relacionado, el gobernador Ron DeSantis se pronunció sobre los problemas del sistema actual de compensación a atletas universitarios a través de colectivas. “Se puede apoyar que los jugadores tengan libertad para monetizar sus marcas y, al mismo tiempo, reconocer que el modelo de ‘collectives’ deja mucho que desear”, afirmó en su publicación de X.

Candidaturas y elecciones en Florida

En el ámbito político, Eliott Rodriguez, expresentador de noticias de CBS Miami, anunció su candidatura para el Congreso por el distrito 27 de Florida, enfrentándose a la actual representante María Elvira Salazar. Su campaña se centrará en reducir el costo de vida y garantizar la rendición de cuentas del gobierno federal.

Mientras las elecciones municipales se llevan a cabo en varias ciudades de los condados de Broward y Palm Beach el 10 de marzo de 2026, los residentes registrados podrán votar para elegir autoridades locales. Las urnas estarán abiertas de 7 a 19 hs.

Propuesta para armar a empleados universitarios

Finalmente, la Legislatura de Florida está considerando un proyecto que permitiría a profesores y empleados llevar armas en los campus, siempre y cuando reciban entrenamiento específico. Esta medida surge en respuesta a un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida, donde hubo fatalidades.

Este martes, el expresidenta Donald Trump también se hizo notar al visitar el restaurante venezolano El Arepazo en Doral, generando reacciones tanto a favor como en contra de sus políticas migratorias.