Franco Colapinto brilla en el GP de Miami: ¡Carrera Sprint a la vista!

Durante el regreso de la Fórmula 1 después de las cancelaciones en Arabia Saudita y Bahréin, el piloto argentino Franco Colapinto se destacó en su actuación. En una jornada donde mostró un rendimiento excepcional, logró ubicarse en una posición favorable para la competencia del fin de semana.

El pasado viernes, Colapinto participó en la única sesión de ensayos libres, donde se posicionó en un notable 11° lugar. Para la clasificación de la carrera sprint, el argentino continuó su ascenso al asegurarse un 8° puesto, superando incluso a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó 10°. Este resultado marca su mejor desempeño del año con el equipo Alpine, colocándolo en la cuarta fila de la grilla para la carrera corta programada de 19 vueltas.

Un viernes sólido para Colapinto

Franco demostró un buen ritmo desde las sesiones de prueba, lo que le permitió cerrar un viernes con gran solidez. Este ha sido un momento clave, ya que pudo alcanzar por primera vez esta temporada la Q3, revertiendo así el comienzo menos favorable del año. La competencia se perfila emocionante, con Lando Norris de McLaren en la pole position, seguido por Kimi Antonelli de Mercedes y Oscar Piastri, también de McLaren.

Expectativas para la carrera sprint

Con este impulso positivo, la mirada ahora se centra en la carrera sprint del fin de semana. Colapinto ha demostrado que tiene el talento y la velocidad necesaria para competir al más alto nivel, y muchos seguirán de cerca su desempeño, esperando que continúe ascendiendo en el campeonato.