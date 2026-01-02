Un potente terremoto salió del suelo mexicano esta mañana, generando alarma en la población y obligando a miles a evacuar edificios en busca de seguridad.

Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió el centro y sur de México este viernes, según el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo se registró a las 7:58 hora local (13:58 GMT) con epicentro frente a las costas del estado de Guerrero. Las alarmas sísmicas resonaron en la Ciudad de México, haciendo eco del temido fenómeno natural.

Evacuaciones y Reacciones Inmediatas

Inicialmente, se informaron pocos daños, pero tras algunas horas, la alcaldía de Benito Juárez reportó la trágica muerte de un hombre de 60 años, que sufrió una caída al intentar evacuar su apartamento.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa, instó a todos los presentes a abandonar el lugar tras el sonido de la alarma. Posteriormente, confirmó comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicando que se convocaría al Consejo de Protección Civil y que, afortunadamente, los daños mayores aún no se habían reportado.

Impacto en la Ciudad de México

El evento sísmico provocó una respuesta vertiginosa en la capital. Miles de ciudadanos salieron apresuradamente a las calles, temerosos de posibles colapsos. Las autoridades realizaron sobrevuelos en helicóptero y, aunque no se detectaron daños severos, algunos barrios quedaron sin electricidad.

Clara Brugada, alcaldesa de CDMX, reportó hasta el momento 12 personas con heridas leves y destacó la evaluación de dos estructuras de riesgo. Se inspeccionaron 34 edificios y cinco casas como medida preventiva.

Réplicas y Deslaves

Los usuarios en redes sociales también informaron sobre deslaves en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Hasta ahora, el Servicio Sismológico Nacional reporta un total de 151 réplicas del movimiento telúrico, la más intensa alcanzando una magnitud de 4.2.

Turistas en Acapulco abandonaron los lugares en los que se hospedaban tras el temblor.