Nobis impulsa su expansión: ¡20 provincias para 2026!

Nobis: Un Año de Crecimiento y Expansión en el Sistema de Salud Privado

Nobis, la empresa de medicina prepaga, cerró 2025 con un notable aumento en su cantidad de afiliados y una significativa expansión en diferentes regiones de Argentina, consolidando su rol en el sector de la salud privada.

Un Crecimiento Impresionante

Gastón Ceballos, director de Nobis, compartió que el 2025 fue un año marcado por un crecimiento exponencial. La compañía logró cumplir con un objetivo de aumento del 24% que había sido planificado, gracias a su enfoque en el segmento corporativo y la ampliación de cobertura en localidades como Rosario y el NEA. Además, Ceballos mencionó que la organización también adoptó una cultura más innovadora y dinámica, priorizando la calidad médica y el contacto cercano con los afiliados.

Cambios Regulatorios y Desafíos Económicos

Uno de los principales desafíos del año fueron los cambios regulatorios que permitieron una mayor transparencia en la relación financiera entre las prepagas y el sistema de salud. Sin embargo, estos cambios también impusieron mayores obligaciones de cobertura. Ceballos destacó que, aunque la presión inflacionaria afectó diversos insumos y servicios, Nobis tomó decisiones estratégicas que implicaban digitalización y mejora en la eficiencia operativa, transformando los retos en oportunidades de innovación.

Demanda Creciente y Aumento de Afiliados

A lo largo de 2025, la cantidad de afiliados creció aproximadamente un **24% interanual**, muy por encima del promedio del sector. También se observó un aumento del 15% en la demanda de prestaciones médicas, lo que subraya las crecientes expectativas de los afiliados y la necesidad de expandir la red de servicios y optimizar la atención.

Inversiones Estratégicas en Infraestructura y Tecnología

Nobis enfocó sus inversiones en la mejora de infraestructura y en la formación de su capital humano. La apertura de nuevas sedes en **Neuquén, Rosario, La Pampa, Corrientes y Chaco**, y la modernización de otros centros, fortalecieron su red de atención. La empresa también creció en personal, sumando 170 nuevos colaboradores para alcanzar un total de 620 empleados, apoyando así su estrategia de capacitación y desarrollo profesional.

En el ámbito tecnológico, se realizaron mejoras en las plataformas existentes, introduciendo servicios de atención al cliente automatizados, como asistentes de inteligencia artificial disponibles 24/7.

Planes de Expansión para 2026

Con la mirada puesta en el futuro, Nobis proyecta un crecimiento continuo con el objetivo de establecerse en nuevas provincias y alcanzar una **presencia nacional**. Ceballos expresó: “Nuestra visión hacia 2030 es ser una prepaga reconocida a nivel nacional, con un modelo accessible y centrado en brindar calidad médica”.

En 2026, Nobis planea ingresar a nuevas regiones como **Formosa, Entre Ríos, Río Negro y Misiones**, además de abrir centros en **Santiago del Estero, Mendoza y Catamarca**, buscando llegar a un total de 20 provincias.