Dólar Blue: Cierre del 2 de enero de 2026

El Dólar Blue en Argentina: Cotizaciones Actualizadas del 2 de Enero de 2025

Conoce las últimas cifras del dólar blue y otros tipos de cambio que marcan la jornada cambiaria de hoy.

Cotización del Dólar Blue

El dólar blue finalizó su jornada cambiaria en $1.510,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

Valor del Dólar Oficial

Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cerró el viernes 2 de enero en $1.445,00 para la compra y $1.495,00 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

La cotización del dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1532,80 para la compra y $1534,20 para la venta.

Dólar Cripto: Últimos Precios

El dólar cripto se cotiza a $1522,62 para la compra y $1542,40 para la venta.

Dólar Tarjeta: Cotización Actual

El tipo de cambio aplicado al dólar en los resúmenes de tarjeta hoy es de $1.937,00.

Riesgo País en Números

El riesgo país, indicador clave que evalúa la diferencia de tasas de los bonos de Estados Unidos frente a otros países, se sitúa en 557 puntos básicos según el informe más reciente del JP Morgan.