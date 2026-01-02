Taiana advierte: ‘El DNU de la SIDE creará un Estado policial que perseguirá a opositores’

El diputado nacional Jorge Taiana alza la voz en contra de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, advirtiendo que estas transformaciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado podrían llevar a un escenario de represión y vigilancia.

La crítica de Taiana a la reforma de la inteligencia

El legislador de Unión por la Patria (UxP) analizó a fondo los recientes cambios introducidos mediante un decreto en la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A través de su cuenta de X, expuso su perspectiva sobre lo que considera un desmantelamiento de derechos civiles bajo la excusa de ampliar funciones de inteligencia.

Los cinco puntos clave de su análisis

En sus declaraciones, Taiana resumió su opinión en cinco ideas principales:

1. Ampliación de funciones de inteligencia

El representante peronista sostiene que se está dando un marco legal a acciones que la inteligencia ya venía ejecutando, ampliando así sus competencias.

2. Riesgo de un Estado policial

Destacó que estas modificaciones desembocarán en un «Estado policial», restringiendo derechos fundamentales y poniendo en la mira a opositores políticos.

3. Autonomización de las Fuerzas Armadas

Señaló que la reforma desvincula la inteligencia militar del control civil, concentrando el poder en una estructura militar que podría dejar de rendir cuentas al ministerio de Defensa.

4. Subordinación de la inteligencia militar

El exministro de Defensa advirtió que, a cambio de esta autonomización, se está subordinando la inteligencia militar a la seguridad, lo que podría convertir a las Fuerzas Armadas en apoyo para las fuerzas policiales.

5. Transformación hacia una Guardia Nacional

Finalmente, subrayó que estas acciones allanan el camino para transformar a las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, un objetivo promovido por el Comando Sur durante años.