Fortalecer la economía rural de Honduras: Integración de agricultores y ganaderos en programas sociales

La situación de la agricultura en Honduras es crítica y necesita atención inmediata. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (FENAGH) exige acciones concretas para reactivar el sector.

En un dramático llamado a la acción, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) instó esta semana al Congreso Nacional a priorizar la reactivación del sector agrícola, advirtiendo que más de 66 mil manzanas de tierra están invadidas. Esta crisis no solo genera inseguridad jurídica, sino que también desincentiva la inversión agrícola en el país.

Conflictos y desafíos actuales

Héctor Ferreira, presidente de FENAGH, señaló que las invasiones de tierras agravan los conflictos sociales y limitan el desarrollo agrícola. “La incertidumbre jurídica está paralizando la productividad”, afirmó Ferreira, quien se reunió recientemente con el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, para discutir soluciones urgentes.

Propuestas para revitalizar el sector

Ferreira enfatizó la necesidad de crear condiciones financieras y legales favorables para los productores. Propuso, entre otras acciones, la readecuación de deuda y la implementación de créditos blandos que se adapten a los ciclos agrícolas y ganaderos. “Un acceso adecuado al financiamiento es fundamental para evitar que miles de manzanas permanezcan improductivas”, advirtió.

Impacto en la seguridad alimentaria

La falta de recursos económicos limita la adquisición de insumos esenciales como semillas y fertilizantes. Ferreira insistió en que revitalizar las tierras abandonadas contribuiría no solo a mejorar la seguridad alimentaria, sino también a incrementar los ingresos por exportaciones y elevar el nivel de vida de las familias rurales.

Seguridad jurídica y derechos de propiedad

El dirigente también abordó la cuestión de la seguridad jurídica, subrayando que, aunque la ley en Honduras permite la protección de la propiedad agraria, su aplicación ha sido deficiente. “Desde hace cuatro años, se ha hecho más laxo el cumplimiento de la ley, lo que afecta la seguridad jurídica del sector”, remarcó Ferreira.

Iniciativas para un futuro productivo

Las gestiones previas no lograron resolver el problema de las invasiones de tierras. FENAGH propuso la creación de un banco de tierras que facilite el acceso legítimo a predios disponibles, evitando así conflictos y fomentando la producción.

Integración con programas sociales

Ferreira también destacó la importancia de vincular al sector productivo con programas sociales, como el suministro de merienda escolar, para proporcionar alimentos frescos y de calidad a la población estudiantil. Esto, a su vez, podría dinamizar la economía rural.

Finalmente, Ferreira hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas que amplíen el acceso a financiamiento y ofrezcan condiciones favorables a la producción nacional. “El agro es un pilar del desarrollo económico de Honduras. Fortalecer al productor es fortalecer al país”, concluyó.