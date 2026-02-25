Un mono causa revuelo en una cristalería con un martillo

La tensión entre el presidente de la Cámara de Diputados y el gobernador de La Rioja se intensifica tras declaraciones provocadoras sobre la situación del país.

En una ferviente defensa del gobierno nacional, Martín Menem contestó con dureza a las críticas de Ricardo Quintela, quien advirtió que “este Gobierno puede llegar a diciembre de 2027 con el país destruido”. Menem no solo rechazó los planteos del mandatario riojano, sino que también resaltó la crisis que atraviesa La Rioja desde la gestión de Quintela.

Menem Arremete contra el Gobernador

Con palabras contundentes, Menem afirmó: “Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista. Tiene la provincia prendida fuego desde 2019”. En su respuesta, el presidente de la Cámara expresó que la gestión de Quintela se asemeja a “un mono con un martillo en una cristalería”, dejando claro que considera peligrosa la administración del gobernador.

Un Debate Candente

El cruce de declaraciones se desató 48 horas después de que Quintela instara a otros gobernadores a “plantarse” frente al presidente Javier Milei y cuestionara las políticas económicas de su gestión. “Hay sacrificios que valen la pena, porque si no, vamos a tener un genocidio social enorme”, añadió Quintela durante una entrevista.

La Corrupción en la Mirada de Menem

Menem no se contuvo al mencionar que La Rioja es “la provincia más corrupta de la Argentina”, señalando la difícil situación de numerosos funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida. A su juicio, la cercanía de elecciones genera nerviosismo en la administración provincial, lo que desencadena en “cualquier tipo de declaraciones sin control”.

La Posible Candidatura de Menem

En medio de esta controversia, Martín Menem fue consultado sobre su intención de postularse como gobernador en el próximo ciclo electoral. Sin embargo, optó por no dar una respuesta clara, señalando que “es una barbaridad hablar de candidaturas a dos años de las elecciones” y calificando la discusión como una falta de respeto hacia la ciudadanía.

Incidente en la Cámara: Carignano en la Mira

Por otro lado, Menem abordó el reciente incidente que involucra a la diputada kirchnerista Florencia Carignano, quien fue acusada de alterar una sesión al arrancar cables de grabadoras. “Creo que Carignano debe ser expulsada, pero los números no están”, enfatizó Menem, quien calificó el acto como “vandálico” y un ataque al funcionamiento del Estado.

Defensa de la Democracia

Para Menem, es fundamental que se sancione este tipo de comportamientos y que quienes ocupan un cargo público respeten las reglas democráticas. “Es parte de esta escuela. Espero que recapacite y no joda más”, concluyó, reafirmando la necesidad de mantener un clima de respeto y orden en el recinto.

Clima Tenso en el Recinto

Finalmente, Menem destacó que la intención siempre ha sido organizar las sesiones de manera pacífica, pero reconoció que el estado de los debates puede elevar la tensión. “Esto se trabaja, se habla y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para tener un primero de marzo en paz”, cerró, dejando abierta la puerta a un diálogo necesario en un contexto político candente.