ARBA: Ahorra al Pagar por Adelantado el Impuesto Inmobiliario Urbano

¡Gran Oportunidad! Vence el Plazo para el Pago Anticipado del Impuesto Inmobiliario en Buenos Aires

Este 26 de febrero es el último día para liquidar la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026, con un atractivo descuento. No te pierdas esta chance de ahorrar un 15% al pagar por adelantado.

Beneficios del Pago Anticipado

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) ha confirmado que aquellos que decidan abonar el año completo, tanto para inmuebles edificados como baldíos, podrán acceder a un descuento del 15%. Este beneficio es aún más significativo en un contexto de ajustes fiscales, permitiendo a los contribuyentes ahorrar considerablemente.

¿Cuánto se puede ahorrar?

El descuento varía según el monto total del impuesto. Te mostramos algunas cifras:

Si el impuesto anual es de $100.000, el ahorro será de $15.000. Para aquellos cuyo impuesto sea de $250.000, el descuento asciende a $37.500. Si el impuesto es de $500.000, el beneficio llega a $75.000. Como puedes notar, el incentivo es proporcional a la valuación fiscal del inmueble.

Ahorro y Estabilidad Financiera

Pagar el impuesto anual por adelantado no solo significa un beneficio económico, sino también la posibilidad de evitar futuros ajustes. En un entorno de inflación, esta decisión se convierte en una estrategia de protección contra futuras subidas en los costos tributarios.

Alternativas de Pago: ¿Qué pasa si optas por pagar en cuotas?

ARBA también ofrece la opción de pagar en cuotas, lo que brinda un descuento del 10% en cada vencimiento. Este beneficio está disponible siempre y cuando no haya deudas exigibles de períodos anteriores. La diferencia entre el pago anual y el fraccionado es clara: un ahorro del 15% frente al 10% en cuotas. Para montos significativos, esta diferencia puede ser considerable.

Cómo Realizar el Pago del Impuesto Inmobiliario 2026

El pago se puede hacer fácilmente a través del sitio oficial de ARBA en la sección “Pagá tus impuestos”. Allí podrás utilizar tu tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para abonar en cajeros automáticos. También, la aplicación Cuenta DNI permite escanear un código QR enviado por correo, válido hasta la fecha de vencimiento.

Si prefieres hacerlo de manera presencial, podrás abonar en entidades bancarias autorizadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Conclusiones sobre tu Elección de Pago

La decisión de optar por el pago anticipado o en cuotas depende de la situación financiera de cada propietario. Aquellos con liquidez podrán aprovechar el mayor descuento, mientras que quienes necesiten reservar capital pueden decidirse por el pago fraccionado. Evaluar tus opciones es clave para maximizar el ahorro.