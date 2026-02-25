¿A qué hora empieza Gran Hermano 2026 hoy, 25 de febrero?

La icónica competencia de convivencia que todos esperaban regresa con una propuesta renovada y un formato que promete atrapar tanto a viejos seguidores como a nuevos espectadores.

El emblemático programa Gran Hermano 2026 vuelve a la pantalla de Telefe con una emocionante edición denominada “Generación Dorada”. Tras 25 años de historia, los fanáticos están ansiosos por descubrir los detalles del estreno, que se llevará a cabo en las próximas horas.

Horarios y Canales de Transmisión

El reality se transmitirá a las 22:15, justo después de MasterChef, que comienza a las 21:30. Los espectadores podrán disfrutar del programa en la televisión abierta y en varias plataformas digitales de forma simultánea, garantizando un acceso amplio y cómodo.

Opciones para Ver en Vivo

El público tiene múltiples alternativas para sintonizar el programa. Si eres cliente de DirecTV, podrás verlo en el canal 123 o en HD a través del 1123. Los usuarios de Cablevisión y Telecentro encuentran la señal en el canal 12, mientras que los suscriptores de Flow lo hacen en el canal 10. Además, Telecentro Play ofrece la opción de ver en los canales 12 y 1001 de su grilla digital.

Transmisiones Paralelas y Streaming 24/7

Para aquellos que deseen seguir el día a día de los participantes, la aplicación de DGO proporciona una transmisión continua del reality sin costo alguno. Esto permite a los seguidores observar la convivencia de los integrantes las 24 horas del día.

Innovaciones y Cambios en la Producción

Este año, Santiago del Moro regresa como conductor principal, presentando galas en vivo y compartiendo las decisiones de la audiencia. La producción ha sometido la casa a profundas transformaciones, destacando la sustitución de la tradicional piscina por una playa artificial, aportando un nuevo aire tanto estético como funcional. Además, se han implementado nuevas tecnologías para mejorar la experiencia visual y auditiva.

Conexión en Redes Sociales

La estrategia de Telefe se extiende a redes sociales y plataformas de video, donde se pueden seguir las reacciones en vivo a través del canal de YouTube y de la cuenta de Twitch en Streams Telefe, donde figuras como La Tora y Fefe Bongiorno interactúan con los espectadores.

Bienvenida a una Nueva Generación

Con una propuesta que busca captar tanto a los seguidores históricos como a nuevas audiencias, Gran Hermano 2026 está diseñado para ofrecer sorpresas y emociones en cada episodio.