Trump se opone al indulto de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX

En una movida que sacudió al mundo de las criptomonedas, Donald Trump ha decidido no otorgar indulto al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien enfrenta una condena de 25 años por fraude.

El Rechazo de la Casa Blanca

Después de intensos rumores en torno a un posible indulto, la Casa Blanca ha confirmado que el presidente Trump no concederá clemencia a Bankman-Fried, a diferencia de lo que ocurrió con Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien sí recibió un perdón presidencial.

Las Razones Detrás de la Decisión

La administración de Trump comunicó oficialmente su negativa, subrayando que el caso de Bankman-Fried, que generó amplio debate público, no amerita una revisión favorable. El ex ejecutivo de FTX fue hallado culpable de múltiples delitos en 2023, vinculados a la gestión fraudulentaa de fondos de clientes e inversores.

A pesar de sus intentos por atraer apoyo, que incluyeron publicaciones en redes sociales donde elogiaba las políticas económicas de Trump y criticaba a sus adversarios judiciales, esos esfuerzos no tuvieron el impacto esperado.

Impacto en el Ecosistema Cripto

El rechazo del indulto se basa en varias consideraciones estratégicas. En primer lugar, la naturaleza de su condena por fraude resonó negativamente en la opinión pública. Las pérdidas millonarias que enfrentaron los usuarios de FTX agravan la situación, volviendo la clemencia política casi insostenible.

Además, el historial de Bankman-Fried, vinculado con donaciones políticas a la campaña demócrata antes de su caída, complicó sus relaciones con la actual administración republicana, la cual busca distanciarse de figuras polémicas dentro de la esfera política.

Una Imagen Dañada en el Sector

A diferencia de otros ejecutivos del sector tecnológico que han recibido indultos, Bankman-Fried carga con una reputación negativa significativa en el ecosistema de las criptomonedas. Esta realidad ha limitado su apoyo, incluso entre colegas de la industria, quienes lo ven con escepticismo.