MPs Claim Graduate Student Loan Crisis in England and Wales Is a Scam

Un grupo de diputados del partido Laborista lanzó un duro ataque a los ministros por la crisis de los préstamos estudiantiles, calificada como una “estafa escandalosa” que afecta a millones de graduados.

El Debate que Sacudió Westminster

Durante un intenso debate en Westminster, varios diputados laboristas exigieron una reforma urgente del sistema, a menudo declarado “injusto” por sus términos. “Es un completo desastre”, aseguró un legislador, mientras que otro afirmó que las condiciones son comparables a las de un “usurero”.

La Situación de los Graduados en Crisis

El trasfondo de esta disputa involucra a aproximadamente 5.8 millones de personas de Inglaterra y Gales que tomaron un préstamo estudiantil tipo «plan 2» entre 2012 y 2023. Muchos egresados enfrentan un desafío monumental, con pagos mensuales que no hacen más que aumentar su deuda debido a los altos intereses.

Congelamiento del Umbral de Ingreso

El conflicto se intensificó tras la decisión de la canciller, Rachel Reeves, de congelar el umbral salarial para los pagos de préstamos del plan 2 durante tres años. Esto contradice la promesa original de que el umbral sería ajustado anualmente de acuerdo con los ingresos.

Demandas de Acción Inmediata

Los partidos opositores, incluidos los Conservadores y los Liberal Demócratas, han propuesto soluciones al problema. Activistas como Martin Lewis y la Unión Nacional de Estudiantes están encabezando las demandas para una llamada urgente a la acción. Lewis incluso tuvo un intercambio acalorado en televisión con la líder conservadora, Kemi Badenoch.

Comentarios de los Diputados Laboristas

El diputado Alex Sobel expresó: “Los graduados del plan 2 son víctimas de una estafa desmesurada, con tasas de interés y niveles de deuda que parecen inalcanzables”. Otros representantes, como Jas Athwal y Luke Charters, también criticaron el sistema, calificándolo como un “sistema depredador” y una “mezcla de Frankenstein”.

Posturas del Gobierno

La Secretaria de Educación, Bridget Phillipson, reconoció días atrás que el sistema de préstamos presenta “problemas”. Sin embargo, su enfoque parece estar en la creación de becas para estudiantes con menos recursos, dejando en segundo plano la cuestión de los intereses. Un portavoz del gobierno defendió el sistema actual, afirmando que fue heredado y diseñado por la administración anterior.