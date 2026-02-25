Presupuesto para Alfabetización Creció 152% en 2025, pero Resultados Permanecen Estancados

La inversión estatal en alfabetización se disparó un 152% en 2025, pero los resultados en el aprendizaje dejan mucho que desear. Un análisis revela que, a pesar de la abultada cifra, los desafíos persisten.

Un Gran Incremento de Fondos

El presupuesto asignado a la alfabetización en Argentina ha pasado de 144.510 millones de pesos en 2024 a 364.840 millones en 2025, según datos de Argentinos por la Educación. Esto implica un notable aumento en la inversión por estudiante, que creció de 41.731 a 105.358 pesos.

¿Mejoras Visibles?

A pesar de este considerable incremento, el informe titulado “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?” revela que no se han registrado avances significativos en los aprendizajes ni en la distribución de los materiales educativos. En 2024, el Estado no logró entregar libros a tiempo, y aunque en 2025 se distribuyeron 19,6 millones de ejemplares, la mayoría llegó tardíamente.

Resultados Alarmantes en la Prueba Alfabetización 2024

Los resultados de la prueba Aprender Alfabetización 2024 son preocupantes. Solo el 45% de los alumnos de tercer grado alcanzan el nivel esperado de lectura, mientras que tres de cada diez estudiantes se encuentran rezagados. Los mejores desempeños provienen de Formosa, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Chaco, Neuquén y Misiones muestran los peores resultados.

Una Prioridad que Necesita Acción

Entre 2024 y 2025, el gobierno nacional estableció la alfabetización como un eje central de políticas educativas, implementando el Plan Nacional y capacitando a más de 48.000 docentes. A pesar de estos esfuerzos, un monitoreo oficial de diciembre de 2025 muestra que muchas iniciativas aún están “en desarrollo”.

Desigualdades en la Aplicación de Evaluaciones

Solo 11 provincias llevaron a cabo evaluaciones completas y apenas 5 utilizaron estos datos para tomar decisiones pedagógicas. Además, siete jurisdicciones no facilitaron materiales complementarios, lo que refleja una falta de cohesión en la implementación de programas educativos.

Desafíos Futuro: Transformar Inversión en Resultados

Aunque el aumento en el presupuesto es notable y se ha asentado la alfabetización como una política pública, el informe alerta que sin evaluaciones anuales, devoluciones rápidas de resultados y la entrega de libros al inicio del ciclo lectivo, el impacto positivo seguirá siendo limitado.

Por lo pronto, el desafío para 2026 es claro: transformar esta importante inyección de recursos en resultados tangibles que garanticen que todos los niños de Argentina terminen la primaria con las habilidades de lectura necesarias.