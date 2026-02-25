Cómo utilizar la biometría en Mercado Pago y billeteras virtuales

Las Passkeys han llegado para transformar la seguridad digital. Descubre cómo esta innovadora tecnología puede proteger tus cuentas en Mercado Pago y otros bancos en Argentina.

En el año 2026, la ciberseguridad ha experimentado un cambio radical. Las contraseñas, fácilmente vulnerables al phishing y propensas a olvidarse, están siendo reemplazadas por las Passkeys o llaves de acceso. Este sistema, respaldado por la FIDO Alliance y empresas líderes como Google, Apple y Microsoft, ofrece una forma más segura de acceder a tus cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizando únicamente la biometría de tu dispositivo móvil.

Para los usuarios de Mercado Pago y bancos tradicionales en Argentina, esta tecnología no solo brinda comodidad, sino también una sólida defensa contra el robo de identidad. Al eliminar la necesidad de una clave escrita, se cierra la puerta a los delincuentes que buscan capturar información a través de trampas digitales.

¿Qué es una Passkey y sus Ventajas?

Las Passkeys son más seguras que las contraseñas tradicionales. A diferencia de estas últimas, que se almacenan en los servidores y pueden ser comprometidas, una Passkey se compone de un par de claves criptográficas: una se guarda en el sitio web y la otra permanece solo en tu dispositivo. Esta última está protegida por tu huella dactilar, reconocimiento facial o un PIN de bloqueo.

De acuerdo con la CISA (Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura), este sistema es “resistente al phishing por diseño”, pues la llave de acceso solo funciona en el sitio o aplicación legítima para la que fue creada. Si intentas acceder a un sitio falso, la llave no se activará.

Activando Passkeys en Mercado Pago

Mercado Pago ha sido pionero en la implementación de Passkeys en la región. Si deseas deshacerte de las contraseñas y códigos SMS, sigue estos simples pasos:

Abre la aplicación de Mercado Pago y selecciona «Más» (las tres líneas en la parte inferior derecha). Dirígete a «Tu perfil» y luego a «Seguridad». Busca la opción «Métodos de verificación» o «Llaves de acceso». Toca en «Crear llave de acceso». Usa tu huella dactilar o reconocimiento facial para confirmar. ¡Listo! Desde ahora, solo necesitarás un vistazo o tocar el sensor para acceder a tu cuenta.

Integración en Bancos y Otras Billeteras

Entidades como Santander y BBVA, así como billeteras virtuales como Modo, ya están adoptando esta tecnología. El proceso es similar: busca la opción «Sincronizar con datos biométricos del dispositivo» o «Activar Passkey» en la configuración de seguridad.

¿Qué Hacer si Pierdes tu Celular?

Una de las preocupaciones más comunes entre los usuarios es qué sucede si se pierde el dispositivo. Las Passkeys están sincronizadas con tu cuenta de Google (Android) o iCloud (iPhone).

Si cambias de celular o lo pierdes, al iniciar sesión en tu cuenta de Apple o Google en el nuevo dispositivo, tus llaves de acceso se restaurarán automáticamente, permitiéndote acceder a tus cuentas financieras sin la necesidad de recordar contraseñas complicadas.

En un escenario donde la modernización de los pagos digitales es clave, migrar hacia las Passkeys representa una decisión inteligente para salvaguardar tus finanzas este 2026.