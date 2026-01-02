Descubre cuánto pagarán los bancos por un millón de dólares en 2026

Los bancos argentinos han renovado sus tasas de plazo fijo a inicio de 2026, ofreciendo atractivas oportunidades para quienes buscan invertir su dinero de manera segura. Con estos nuevos ajustes, la diferencia entre entidades puede traducirse en significativas ganancias.

La inversión en plazos fijos continúa siendo una opción preferida por muchos ahorristas que buscan estabilidad y un riesgo controlado. Durante este comienzo de año, los bancos del país han actualizado sus tasas nominales anuales (TNA), lo cual es clave para maximizar el rendimiento de los ahorros.

Rendimientos por depósito de $1 millón en plazo fijo

Según los últimos datos del Banco Central, Banco Nación ofrece una TNA del 20,5%, lo que significa que con un depósito de $1 millón a 30 días, se obtendrán aproximadamente $16.780 al finalizar el mes.

El Banco Provincia ofrece una tasa ligeramente más alta, cercana al 21%, generando un rendimiento aproximado de $17.260.

Por su parte, el Banco Galicia presenta una TNA del 23%, lo que se traduce en una ganancia de aproximadamente $18.630 por cada millón invertido.

Banco Santander sigue una línea similar, con rendimientos que superan los $18.500 en el mismo período.

Las mejores tasas en el mercado

Los bancos han renovado sus tasas para plazos fijos a inicios de 2026.

Los bancos que buscan atraer depósitos de manera online ofrecen tasas bastante competitivas. Por ejemplo, tanto Banco Supervielle como Banco Macro ofrecen una TNA del 24%, permitiendo a los ahorristas llevarse cerca de $19.500 a final de mes.

En la cima del ranking se encuentra el Banco BBVA, que paga una TNA del 25%, resultando en aproximadamente $20.550 de rendimiento por $1 millón.

El liderazgo en cuanto a tasas lo tiene el Banco Credicoop, con una TNA del 28%, lo que implica un rendimiento de $23.288 para un millón depositado, marcando una notable diferencia con otros bancos establecidos.

Bancos digitales: una alternativa a considerar

En el ámbito de los bancos digitales, opciones como Ualá ofrecen una TNA del 25%, generando también alrededor de $20.550 por cada millón depositado a 30 días.

NaranjaX, la billetera del grupo financiero Naranja, se posiciona con una TNA cercana al 24%, lo que arroja una ganancia de aproximadamente $19.500.

Finalmente, Brubank, uno de los pioneros en el sector digital en Argentina, ofrece una tasa efectiva anual (TEA) de alrededor de 23,14%, lo que se traduce en una ganancia cercana a $17.500 al final del mes.

La importancia de elegir bien

Analizando las tasas, es evidente que la elección del banco puede afectar significativamente la rentabilidad del depósito. Entre el Banco Nación y el Banco Credicoop, la diferencia puede superar los $6.500 en tan solo 30 días, lo que subraya la relevancia de comparar las tasas antes de realizar una inversión.

A pesar de que el plazo fijo sigue siendo un refugio seguro, muchos ahorristas están considerando otras opciones de inversión, como fondos comunes o cuentas remuneradas. Sin embargo, la simplicidad y la garantía del capital que brinda un plazo fijo lo mantienen como un favorito entre los argentinos.