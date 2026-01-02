Fallido intento de usurpación en Madryn con pitbull y arma de fuego

Un hombre fue arrestado tras amenazar con un arma de fuego y agredir a un policía, en un intento de apropiarse de una propiedad en construcción.

En un episodio de violencia y resistencia a la autoridad, efectivos de la policía de Puerto Madryn arrestaron a un hombre que amenazó a varias personas y agredió a un oficial durante un intento de invasión a una vivienda en calle Paraguay.

Un Escalofriante Encuentro en la Obra en Construcción

El operativo se activó después de recibir una denuncia sobre un sujeto que hacía amenazas con un arma. Al llegar al lugar, los policías encontraron al detenido en el patio de una obra en construcción, acompañado de un pitbull. En medio de la confusión, el perro mordió a un oficial, causándole una herida menor.

Detención y Hallazgo del Arma

Mientras los agentes controlaban la situación, el individuo, que portaba un cuchillo, fue finalmente detenido. Durante la búsqueda, se localizó una mochila que contenía un pistolón calibre 12, el cual fue confiscado para las investigaciones judiciales.

Conflicto por la Propiedad

Los denunciantes explicaron que habían regresado a la propiedad, de la cual son dueñas, tras varios meses de ausencia. Justo en ese momento, el arrestado llegue con la intención de apropiarse del inmueble. El comisario Mayor Diego Williams, jefe de la Unidad Regional, especificó que la situación se tornó peligrosa cuando se solicitaron explicaciones al individuo.

Proceso Judicial Imminente

El detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda donde se formalizó su ingreso. Durante la audiencia de control, se dictó una prisión preventiva de 10 días. El arma secuestrada no tenía número de serie ni marca visible, y contaba con dos cartuchos en su interior.

Cabe destacar que el implicado tiene antecedentes por otros delitos, lo que agrava su situación actual y la gravedad del incidente. La comunidad se mantiene alarmada ante este tipo de sucesos, que subrayan la importancia de la seguridad en la zona.

