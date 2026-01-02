Policía de Nigeria acusa a conductor de manejar de manera peligrosa en accidente mortal con Anthony Joshua

Ayer, se conoció la noticia de un accidente trágico en Nigeria, donde el famoso boxeador británico Anthony Joshua se vio involucrado en un choque que resultó en la pérdida de dos vidas. La comunidad deportiva y sus seguidores se encuentran preocupados por su estado de salud.

El accidente y sus consecuencias

El conductor de un vehículo que transportaba al campeón de boxeo y sus amigos ha sido acusado de conducción imprudente y peligrosa, según informaron las autoridades de la policía estatal de Ogun. El chofer, Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, se encontraba al volante cuando la Lexus SUV chocó violentamente contra un camión estacionado en la carretera Lagos-Ibadan el pasado lunes.

La situación del boxeador

A pesar del impacto, Joshua fue dado de alta de un hospital en Lagos el miércoles por la tarde, y según su promotor, permanecerá en Nigeria para recuperarse de las lesiones. «Anthony fue dado de alta y se quedará en el país unos días», comunicó Matchroom Boxing en un comunicado.

Recuerdos y homenajes a sus amigos

Durante el accionar trágico, dos de sus compañeros, Sina Ghami y Latif «Latz» Ayodele, perdieron la vida. Ghami era su entrenador de fortaleza y acondicionamiento, y Ayodele su entrenador personal. Las horas previas al accidente, ambos compartieron momentos distendidos jugando al tenis de mesa en redes sociales, una actividad que refleja la cercanía entre ellos.

Reacción de la comunidad y la familia de Joshua

Joshua, quien posee raíces familiares en Nigeria y vivió allí durante su infancia, expresó su dolor ante la pérdida de sus amigos. El comisionado de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, confirmó que el boxeador fue declarado clínicamente apto para continuar su recuperación en casa, lo que evidencia su estado de salud favorable tras el accidente.